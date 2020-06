Transporterknacker von Usedom soll zweieinhalb Jahre in Haft

Insel Usedom

Die Masche war immer gleich: Mit der Blechschere oder einem Baumesser schnitt Lukasz K. ein Loch in die Schiebetür des Transporters, dann durchtrennte er die Bautenzüge – und schon war die Tür offen. Dann durchsuchte er die Firmentransporter nach Werkzeug und nahm, was er finden konnte mit. Das Diebesgut wurde neben dem Transporter abgelegt und von ihm mit dem Auto abgeholt, nach Polen zu einem Bekannten gebracht, der es weiterverkaufte und Lukasz für die Lieferung entlohnte.

Im Zeitraum von November des Vorjahres bis Ende Januar dieses Jahres gab es auf der Insel Usedom über 100 Transporteraufbrüche. Laut Polizeiangaben belaufen sich die entstandenen Schäden durch das gestohlene hochwertige Werkzeug und die kaputten Fahrzeuge auf insgesamt 360000 Euro. Meistens waren es Firmentransporter, aus denen das Werkzeug, so vorhanden, geklaut wurde. Die Kripo Anklam ermittelte mit Hochdruck, bis ihr Lukasz K. ins Netz ging.

Für Anklage bleiben zwölf Taten

Am Mittwoch musste sich Lukasz K. vor dem Amtsgericht Greifswald wegen auf der Insel Usedom im Zeitraum von 12. November 2019 bis 7. Januar 2020 begangenen gewerbsmäßigem Diebstahl in besonders schwerem Fall verantworten. Die Staatsanwaltschaft sprach zunächst von 18 Transportereinbrüchen.

Drei Verfahren wurden eingestellt, da K. die Taten nicht nachzuweisen waren. An weitere drei Transporteraufbrüche erinnert er sich nicht. Nach seinen Worten und der Inaugenscheinnahme von Fotos der Tatorte sei es möglich, dass er es war, aber sicher sei es nicht. So bleiben am Ende zwölf Taten für die Anklage.

Der 25-Jährige sitzt seit dem 7. Januar in Untersuchungshaft. In jener Januarnacht war er von Polizeibeamten gestellt worden, als er nach einem Transporteraufbruch gerade das gestohlene Werkzeug in seinen Pkw verfrachten wollte. Er war allein unterwegs und behauptet auch vor Gericht, stets Einzeltäter gewesen zu sein.

Unterwegs war er im Bereich der Kaiserbäder, Ückeritz, Kölpinsee, Korswandt und der Stadt Usedom. Zwölf Taten – bei sieben blieb es beim Versuch – gesteht er. Angesichts der Vielzahl der Transporteraufbrüche, die auf Usedom passiert sind, geht das Gericht davon aus, dass der junge Pole einer von mehreren Tätern war, die auf der Insel ihr Unwesen trieben. Beweisen lässt es sich bislang nicht.

Mit Gelegenheitsjobs Lebensunterhalt bestritten

Die Staatsanwaltschaft braucht zum Verlesen der Details zu den Taten von Lukasz K. allein eine Viertelstunde. Auch die Übersetzung von Dolmetscherin Renate Filipowicz ins Polnische nimmt noch einmal so viel Zeit in Anspruch. Aufmerksam hört K., der während der Verhandlung Fußfesseln trägt, zu. Auf Fragen des Gerichts zu seinem Werdegang antwortet er, dass er keinen Beruf erlernt und sich mit Gelegenheitsjobs wie Baumfäll- und Baumschnittarbeiten über Wassere gehalten hat. Auch wegen des geringen Einkommens habe er noch bei seiner Mutter in der Wojewodschaft Westpommern gewohnt.

Sein Mittelsmann, der ihm die gestohlene Ware abgekauft hat, um sie weiter zu veräußern, sei eine Zufallsbekanntschaft gewesen. Er habe ihn kennengelernt, weil der Mann auch Anhänger verleihe. K. berichtet dem Gericht, dass er nie den wahren Warenwert des Diebesgutes erhalten habe, sein Gewinn seien höchstens um die 2000 Zloty gewesen. Und erzählt, dass er zwar Mercedes-Sprinter und Citröen-Transporter aufgebrochen habe, niemals aber Ford Transit und Toyota. Die seien für ihn zu schwer gewesen.

Hoffen auf Bewährungsstrafe

Lukasz K. hofft, wie er öffentlich zugibt, dass er mit einer Bewährungsstrafe davon kommt. Doch dann verliest Richter Daniel Wittke, dass der Pole bereits zweimal in England wegen Diebstahl von Lebensmitteln verurteilt wurde und aktuell auch ein rechtskräftiges Urteil in Polen besteht.

Im Dezember wurde er dort verurteilt zu einer Haftstrafe von einem Jahr, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist. Damit hat er während seiner Bewährungszeit auf deutscher Seite der Insel Usedom weitere Transporteraufbrüche und Diebstähle begangen.

Die Staatsanwaltschaft fordert daher trotz der vorwiegend geständigen Einlassung des Angeklagten für Lukasz K. eine Haftstrafe von insgesamt drei Jahren. Der Pflichtverteidiger des Angeklagten, René Neumeister aus Greifswald, macht darauf aufmerksam, dass K. definitiv nicht der einzige Transporterknacker auf Usedom gewesen sein kann, da nach seiner Festnahme am 7. Januar zumindest bis Ende Januar die Aufbrüche weitergingen. Zudem müsse differenziert werden, ob der Einbruch erfolgreich oder erfolglos war.

Für Diebesgut wird Wertersatz fällig

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Daniel Wittke verurteilt den 25-jährigen Polen am Ende wegen gewerbsmäßigem Diebstahls in besonders schwerem Fall zu zweieinhalb Jahren Haft und der Zahlung eines Wertersatzes für das Diebesgut in Höhe von 11 686,86 Euro. Auch die Kosten des Verfahrens muss er tragen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, innerhalb einer Woche ist Berufung oder Revision möglich.

Rechtsanwalt Neumeister als K.s Pflichtverteidiger kündigte nach Rücksprache mit seinem Mandanten am Mittwochnachmittag an, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen.

Von Cornelia Meerkatz