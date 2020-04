Trassenheide: Damhirsch verfängt sich in Zaun

Trassenheide

Notfall für die Tierrettung Greifswald: Am Donnerstagvormittag entdeckten Passanten zwischen Trassenheide und Karlshagen einen Damhirsch, welcher sich mit dem Geweih in einem Zaun verfangen hatte. Sie alarmierten die Leitstelle des Landkreises. Dieses wiederum alarmierte daraufhin Klaus Kraft von der Tierrettung in Greifswald.

Als Klaus Kraft vor Ort in Trassenheide war, machte er sich zunächst aus sicherer Entfernung ein erstes Bild der Lage. An der Einsatzstelle bestätigte sich der Sachverhalt. Der Damhirsch hing in einer Absperrung fest und versuchte immer wieder, frei zu kommen. Durch seine ruckartigen und heftigen Bewegungen verhedderte er sich jedoch immer mehr in der Absperrung aus Zaunband. Der junge Hirsch erzeugte letztlich solche enormen Kräfte, dass er einen Zaunpfahl aus Metall herausriss und sich wenig später selbstständig befreien konnte. Metallpfahl und Zaunband befinden sich aber noch an seinem Geweih. Das Tier lief es in ein Waldstück zwischen Karlshagen und Trassenmoor.

Anzeige

Geweih wird im Frühjahr abgeworfen

Der Jagdpächter und weitere Verantwortliche wurden über den Vorfall unterrichtet. Wenn keine Gefahr von dem Tier ausgeht und es sich auch nicht selbst verletzt, wird es nach den Worten von André Lenkewitz aus Karlshagen auch nicht erlegt. „Es ist denkbar, dass sich der Damhirsch vielleicht an einem Baum erneut verheddert und dieser stabil genug ist, damit er sein Geweih verliert. Dann ist er das ganze Zeug los und kann wieder vollkommen unbeschwert durch die Natur streifen“, sagt Lenkewitz. Dieser und alle Hirsche würden nach seinen Worten sowieso in etwa zwei Wochen das Geweih abwerfen, da das in jedem Frühjahr passiert. Vielleicht habe er ja Glück und bleibe bis dahin unverletzt.

Falls Passanten das Tier sehen, wird darum gebeten, keine Selbstversuche zur Rettung zu starten, da durch so ein Fluchttier ernsthafte Verletzungen verursacht werden können. Bei Sichtungen sollten daher bitte umgehend die zuständigen Behörden oder die Tierrettung Greifswald (Telefon 01512 1446269) informiert werden.

Lesen Sie auch:

Von Tilo Wallrodt