Greifswald

Ein großes Herz hat aufgehört zu schlagen. Am Donnerstag verstarb nach schwerer Krankheit Andreas Schorlemmer (70), Pastor aus Groß Kiesow, ehemaliger Notfallseelsorger und Kämpfer für die Menschlichkeit. Schorlemmer war weit über die Region bekannt, er war maßgeblich am Aufbau der Notfall- und Polizeiseelsorge im Land beteiligt, hatte das Amt selbst von 1998 bis 2015 inne.

Ob beim verheerenden Sandsturm-Unfall auf der A19 oder beim Sucheinsatz nach der verschütteten Katharina vor der Küste Rügens. Schorlemmer hörte zu, Schorlemmer war da, Schorlemmer war für Retter und Angehörige der Fels in der Brandung.

„Für mich war er der Don Quichotte des Garten Edens“

Jetzt ist der 1949 in der Altmark geborene Pastor seinem Krebsleiden erlegen, Weggefährten Schorlemmers sind betroffen. „Er war evangelischen Pfarrer aus Leidenschaft, ein alles verstehender, vieles tolerierender, fröhlich gesinnter Mensch, der alles liebte, was seinem Herzen nahestand. Für mich war er der Don Quichotte des Garten Edens,“ sagte Wolfgang Bordel, Intendant der Vorpommerschen Landesbühne, der Schorlemmer auch als Schauspieler schätzte, zum Beispiel in dem jährlichen Spektakel „Die Peene brennt“, oder dem Lilienthal-Stück „Moderne Raubritter“. „ Andreas Schorlemmer war in Groß Kiesow seit über 40 Jahren eine Institution“, sagte Astrid Zschiesche, Bürgermeisterin der Gemeinde.Von ihm seien sehr viele Impulse ausgegangen. Sein Tod ist ein großer Verlust für den Ort und die Gemeinde.“

Schorlemmer galt als wortgewaltig, als mutiger Sprecher für den Glauben. Auch die Kommunikation mit den Menschen über seine Erkrankung war für ihn kein Tabu. Fast täglich postete er auf Facebook ein Bild mit einem Bibelvers. Die letzte seiner Nachrichten stammt vom 28. Juni und zeigt einen lichtdurchfluteten Rosenstrauß. Dazu ein Spruch aus der Offenbarung des Johannes. „Und der auf dem Thron sass, sprach: Siehe, ich mache alles neu!“

AZ