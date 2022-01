Greifswald

Marco Schade traute seinen Augen kaum als er zum ersten Mal Dinosaurier sah. Er war fünf Jahre alt und weil er sich bereits sehr für diese Tiere interessierte, durfte er den ersten Teil der legendären Reihe „Jurassic Park“ sehen. Auf einer Insel geht darin das Experiment schief, wieder zum Leben erweckte Riesen wie T-Rex in einem Dinosaurierpark zu halten. „Schon damals wusste ich, dass ich Paläontologe werden will“, sagt Schade.

Heute forscht der 33-Jährige an der Universität Greifswald zu den Urzeitwesen, die dank Filmen wie „Jurassic Park“ häufig laut, groß und kämpfend wie Tyrannosaurus im Gedächtnis bleiben. Dabei gab es sogar Pflanzenfresser, die sich bei Gefahr wohl nicht auf den Gegner stürzten, sondern vermutlich einfach still verhielten und sich auf den Boden legten.

Forschung mit CT-Scans

Um dieses Tier geht es in Marco Schades neuester Forschung. Er trägt ein T-Shirt mit dem Jurassic-Park-Logo, trinkt Kaffee aus einer stilisierten Dinotasse und blickt von seinem Schreibtisch aus im Institut für Geographie und Geologie auf eine Figur eines Styracosaurus, Verwandter von Triceratops. Sein Spezialgebiet sind die Schädel und Gehirne der Dinos, durch die er herausfindet, wie sie ihre Beute gejagt oder um Artgenossen bei der Partnerwahl gebuhlt haben.

Marco Schade steht vor dem Schreibtisch, an dem er für die Uni Greifswald Fossilien von Dinosauriern entschlüsselt. Quelle: Christopher Gottschalk

Dabei kam der Doktorand über Umwege zu seinem Beruf. Nach der Realschule wurde er Groß- und Außenhandelskaufmann in einer Gas-, Wasser- und Sanitärfirma, erwarb die Fachhochschulreife und arbeitete im Wiecker Reusenhaus. Er zog nach Berlin und war Türsteher sowie Kundenberater für eine große Onlinefirma.

Erst Besuche in naturhistorischen Museen während eines Auslandsjahres in Australien befeuerten seinen Kindheitstraum neu. Nach dem Abitur am Abendgymnasium in Greifswald studierte er in Greifswald und München, ehe er zurück in seine Heimatstadt kam.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Teil seiner Forschung läuft vollkommen digital: Spezielle Röntgenbilder aus CT-Scans lässt er sich am Computer zuschicken, Ausdrucke werden angefertigt, um einen Einblick in das Innenleben von Fossilien zu bekommen. Für seinen neuen Artikel musste er sein Büro unter dem Dach des Institutes für Geographie und Geologie nicht verlassen.

Fossilien in Argentinien entdeckt

Enttäuscht sei er nicht darüber, dass man als Dinoforscher viel hinter dem Rechner sitze, auch wenn es einst sein Traum gewesen sei, draußen unterwegs zu sein. „Ja, es erscheint erst etwas unspektakulär. Aber wenn wir heute mit Fossilien arbeiten, die schon lange in den Sammlungen liegen, ist das auch eine Gelegenheit, den Wissenschaftlern, die vor uns da waren, Tribut zu zollen. Ich sehe es auch als meine Aufgabe, die Öffentlichkeit über das Gemeingut Forschung zu informieren und sie damit hoffentlich zu bereichern“, sagt er.

Ihn faszinierten immer wieder die Zeiträume – Millionen Jahre – die Fossilien alt sind. Sein Lieblings-Dino sei immer der, an dem er gerade forsche. „Ihre Vielfalt, welche die Evolution hervorgebracht hat, kann einem immer wieder den Atem rauben“, sagt Schade.

Selbst sei er nicht mehr auf Fossiliensuche gewesen, seit er im Studium im argentinischen Patagonien mit anderen Studierenden unterwegs war. Eine Woche lang fanden sie nichts. Doch am letzten Tag habe sein Doktorvater eine vielversprechende Stelle im Sand gesehen, sagt Schade – und den Fund gemacht, von dem Paläontologen träumen. Frische Fossilien, die wohl zu Fleischfressern gehören, erinnert er sich. Die Erfahrung sollten angehende Paläontologen auf jeden Fall machen, sei er überzeugt.

Wie kommunizieren Urzeitwesen?

Sein neuester Artikel beschäftigt sich mit dem Dino, der bei Angriffen wohl auf die Stacheln auf seinem Rücken setzte. Der Text in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ erklärt, wie der Pflanzenfresser Struthiosaurus austriacus gelebt hat. Schade hat dafür mit Cathrin Pfaff von der Universität Wien und weiteren Kollegen zusammengearbeitet. Titel: „Neuroanatomy of the nodosaurid Struthiosaurus austriacus (Dinosauria: Thyreophora) supports potential ecological differentiations within Ankylosauria“.

Die Art gehört zur Gruppe, zu der auch der berühmte Ankylosaurus gehört. Ein massives Tier mit einer Keule am Schwanz, um Fressfeinde zu attackieren.

So könnte der Struthiosaurus austriacus aus der späten Kreidezeit Österreichs ausgesehen haben (künstlerische Darstellung). Quelle: Fabrizio De Rossi

Schades Forschungsobjekt trug wahrscheinlich keine Keule am Schwanz, sondern stattdessen Stacheln auf seiner Haut. Auf vier Beinen bewegte sich das eher schwerfällige Exemplar vor etwa 80 Millionen Jahren durch das heutige Österreich. In seinem Nackenbereich die Stacheln, der Körper schwer gepanzert. Voll ausgewachsen brachte das Tier es wohl auf zwei Meter Länge. Doch die Forscher um Schade fanden nur anhand der golfballgroßen Hirngegend heraus, dass es wohl schwerhörig gewesen sein muss.

Struthiosaurus hat die kürzeste bisher bei Dinosauriern bekannte Cochlea – ein Teil des Innenohres, der Rückschlüsse darauf zulässt, wie gut das Tier hören konnte. Zum ersten Mal wurde der Hirnschädel nun gescannt, der in der Sammlung der Universität Wien liegt.

Forschung streitet über Spinosaurier

Anhand der Größe und des Aufbaus schätzt Schade, dass die vom Tier wahrnehmbare Frequenz zwischen 300 und 2200 Hertz gelegen haben müsse, sagt er. Zum Vergleich: Menschen hören Geräusche zwischen 20 und 20 000 Hertz. „Also können wir davon ausgehen, dass Struthiosaurus austriacus vielleicht eher ein Einzelgänger war oder auf andere Weise mit seinen Artgenossen kommuniziert hat“, erklärt Schade.

Der Schädel verriet ihm auch, dass sich der Dino wohl äußert behäbig bewegte. Der Flocculus, Teil des Kleinhirnes, der für die Fixierung der Augen und das Gleichgewicht verantwortlich ist, war sehr klein. Bei Angriffen legte sich das Tier vermutlich auf den Boden und setzte darauf, zu überleben, wenn Angreifer sich an den Stacheln verletzten.

Ein Abguss des Hirnschädels von Struthiosaurus austriacus in Originalgröße. Quelle: Christopher Gottschalk

Für sein nächstes großes Projekt will Schade sich wieder auf Fleischfresser konzentrieren. Er will mit Kollegen erforschen, was sich anhand der vorhandenen Daten über die Familie der Spinosaurier herausfinden lässt – Dinosaurier, von denen einige ein Segel auf dem Rücken trugen und wohl an Land und im Wasser jagten.

„Die Fachwelt streitet sich, ob Spinosaurus, eine spezielle Art der Familie, wie ein Krokodil auf vier Beinen unterwegs war oder eher auf zwei Beinen wie ein Storch. Es wäre großartig, ein komplettes Skelett dieser Art zu finden, um solche Fragen zu klären. Das wäre geil“, sagt Schade. Fürs Erste konzentriere er sich aber darauf, am Computer herauszufinden, was die bekannten Hirne über diese Dinosaurierfamilie preisgeben.

Saurier in der Nähe von Grimmen Werner Ernst machte 1963 einen Sensationsfund: Der Forscher der Uni Greifswald entdeckte in einer Tongrube in Klein Lehmhagen bei Grimmen die Überreste eines 180 Millionen Jahre alten Sauriers. Der Pflanzenfresser wurde nach dem Nachnamen des Entdeckers und der Abkürzung für die damals nach Ernst Moritz Arndt benannte Universität Emausaurus Ernsti getauft. Heute lagern die rund 50 Knochenreste in der Landessammlung im Institut für Geographie und Geologie in Greifswald.

Von Christopher Gottschalk