Traumhafte Fotos von der Insel Usedom: Bildband zeigt „leise“ Seite

Verwunschene Seen, malerische Ufergürtel, verträumte Landschaften, eine großartige Natur- und Tierwelt. Knorrige, hart arbeitende Fischer, Kunst und Künstler. So sieht der Fotograf Matthias Gründling „seine“ Insel, Usedom.

In Zinnowitz aufgewachsen, hat der promovierte Mediziner – er ist in der Greifswalder Unimedizin als Intensivmediziner und Sepsisforscher tätig und hat seit März auch noch die große Last als Corona-Manager für die Krankenhäuser in Vorpommern auf sich genommen – die Fotografie zu seinem zweiten Beruf gemacht und betreibt auch eine kleine Galerie.

Renommierter Verlag beteiligt

Im Herbst 2019 kam der in Berlin ansässige Verlag „Edition Braus“ mit der Idee eines Fotobuches auf ihn zu. Braus veröffentlicht seit rund 100 Jahren Bücher zu den Themen Fotografie, Kunst, Garten, Reise und Architektur, kann also auf diesem Gebiet durchaus als renommiert bezeichnet werden. Für den Zinnowitzer Gründling, der bislang zwei Bücher im Eigenverlag veröffentlicht hat, eine neue Dimension.

1500 Bilder zur Auswahl

„Als klar war, dass das komplette Buch mit meinen Fotos bestückt werden soll, ging das Durchsuchen der Festplatten los. Ich bin da nicht so organisiert“, gesteht Gründling und sein Fundus ist riesig. Nur einige wenige Orte hat er für die Bildauswahl neu fotografiert, wie zum Beispiel die Altstadt von Wolgast oder die Fischerhütten in Ahlbeck. Rund 1500 seiner Bilder schickte er schließlich an den Verlag zur Auswahl.

Bildband als Wanderung

Es sind eher die leisen Töne der Insel, die Gründling faszinieren und im Buch gezeigt werden, weniger das bunte Treiben auf den Promenaden. „Der Bildband ist als Rundwanderung über die Insel aufgebaut“, beschreibt er die Idee des Buches.

So beginnt es auch mit der Peenebrücke in Wolgast, mit deren Hilfe die meisten Menschen auf die Insel gelangen. Es schließen sich Bilder aus Neeberg, Krummin, Zecherin, Mölschow bis zum nördlichsten Zipfel Peenemünde an. Dann geht es die Ostseeküste entlang bis nach Swinemünde.

Schönheiten des Hinterlandes

Immer wieder entführen fotografische Abstecher in die weniger bekannten Schönheiten des Hinterlandes. Zum Achterwasser, auf die Halbinsel Gnitz, ins Loddiner Höft, den Thurbruch, nach Prätenow oder den Lieper Winkel. Zum Abschluss führt die Zecheriner Brücke wieder von der Insel hinunter. Zwei Wünsche hatte sich Gründling für den Inhalt beim Verlag ausgebeten.

Das Usedomer Musikfestival und Lüttenort, die ehemalige Heimat des Malers Otto Niemeyer-Holstein, sollten im Buch zu sehen sein. „Das gehört für mich beides einfach zur Insel und passt zu den eher leisen Tönen.“

Buchvorstellung fiel aus

Nachdem die Bildauswahl Ende Januar im Verlag getroffen war, ging es auch mit der Umsetzung ziemlich schnell. Karsamstag hätte die offizielle Buchvorstellung stattfinden sollen, Corona machte diese Planung zunichte. Der Bildband ging natürlich trotzdem in den Verkauf und ist seither im Buchhandel erhältlich. Wer eine persönliche Widmung des Fotografen im Einband haben möchte, kann diese mit etwas Glück in dessen Galerie in Zinnowitz ergattern.

Ohne Plastik und mit CO2-Abgabe

Wichtig war Gründling auch das Thema Umweltschutz. Deshalb wurde auf die Einschweißung des Buches in Plastikfolie verzichtet und für den Druck ein CO2-Ausgleich gezahlt. „Der Verlag ist meinem Wunsch gerne nachgekommen, was mich unheimlich freut“, erzählt er. Da lassen sich die schönen Bilder gleich noch einmal so gut anschauen.

Usedom, Die Entdeckung der Insel / Edition BRAUS / Hardcover / Format 24 x 21 cm / 128 Seiten / 19,95 Euro / ISBN 9783862282098

Von Alexandra Schäfer