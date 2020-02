Greifswald

Das Netzwerk für Migration Greifswald steht für Integrationsförderung und Toleranz, zu den Aufgaben gehören die Vernetzung und Informationsvermittlung an die Bevölkerung. Ausgerechnet dort musste man sich jüngst mit antisemitischen Aussagen eines Integrationshelfers auseinandersetzen. In der vergangenen Sitzung sprach zunächst wie geplant der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Rostock, Juri Rosov, über die schwierige Situation der Jüdischen Gemeinden in Deutschland, dann kam es zum unangenehmen Eklat.

„Mit dem Hass gegen Israel geboren“

Der damals noch an der Greif-Grundschule beschäftige Ibrahim B. griff in seiner Rede nicht nur den Staat Israel an, auch Premierminister Benjamin Netanjahu wurde beschimpft. „Wir sind in Syrien mit dem Hass gegen Israelis geboren (...). Was machen die Gemeinde und ihre Vertreter gegen die Politik in Israel?“, fragte der damals an der Greif-Grundschule beschäftigte Ibrahim B. den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde. „(...) Ich verlange von den Juden und Jüdischen Gemeinden in Deutschland, sich von israelischer Politik zu distanzieren.“

Premier Netanjahu als faschistischen Diktator bezeichnet

Der Fall hat auch die Amadeu-Antonio-Stiftung auf den Plan gerufen, eine Stiftung, die sich gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus wendet. Sie hat ein Gutachten angefertigt und konstatiert, dass Ibrahim B. hiermit keine legitime Kritik am Staat Israel geübt hat. Er habe sich antisemitisch geäußert, weil er Premier Benjamin Netanjahu als faschistischen Diktator und Israel als diktatorischen Staat, der Palästinenser, Kinder und Frauen töte, bezeichnete. Wie es in dem Gutachten heißt, versuche Ibrahim B. mit seinen Behauptungen die Legitimation des Staates Israel zu bestreiten und unterstelle, dass dieser wie das nationalsozialistische Deutschland handele. Im Bildungsbereich habe so ein Mann nichts zu suchen.

Kinderschutzbund trennt sich von Ibrahim B.

Die Vorsitzende des Kinderschutzbundes, bei dem Ibrahim B. arbeitete, war ebenfalls auf der Sitzung im Landratsamt und musste sich das unwürdige Spektakel mit ansehen. Angela Leddin zögerte nicht lange. Der Kinderschutzbund trennte sich noch im Dezember von Ibrahim B., der seit Juni 2018 Integrationshelfer an der Greif-Grundschule war. Als Grund nennt die Vorsitzende Angela Leddin mangelnde pädagogische Eignung. „Diskriminierende und antisemitische Haltungen sind im Kinderschutzbund nicht tragbar und nicht mit unserem Programm vereinbar“, führt sie erklärend aus. Die Stelle des Integrationshelfers sei derzeit nicht besetzt.

Juden in Deutschland nicht für israelische Politik verantwortlich

Rosov hatte zuvor in seinem Vortrag auf die schwierige Situation der Jüdischen Gemeinden in Deutschland verwiesen. Sie seien nicht verantwortlich für die Politik Israels, wollten aber nicht als Feinde dieses Staates dastehen. Leider machten arabische Medien keinen Unterschied zwischen Juden und Israel. Unterstützung für Rosov kam vom damaligen Sozialdezernenten Dirk Scheer (parteilos), weil sich dessen Gemeinde von der Politik distanziere und sich zum Leben in Deutschland bekenne.

Viel Lob für Arbeit in der Greif-Grundschule

„Eine Schule ist öffentlicher Raum, da hat Politik nichts zu suchen“, sagt Susann Völz, die gegenwärtig die Greif-Grundschule leitet, auf Nachfrage der OZ. Sie habe aber weder von diesen Äußerungen gewusst, noch habe Ibrahim B. in seiner Arbeit Anlass zur Kritik gegeben. „Aus seinem erweiterten Führungszeugnis ging nichts Negatives hervor.“ Nicht nur als Integrationshelfer habe der Syrer sehr gute Arbeit geleistet, er habe auch übersetzt und sei damit bei Elterngesprächen eine große Hilfe gewesen. „Derzeit besuchen Kinder aus 17 Nationen unsere Schule“, so Susann Völz. „Er hat sich insbesondere um die Kinder mit Migrationshintergrund gekümmert und sehr viele Projekte für sie mitinitiiert.“

Lob für Ibrahim B.’s engagierte Arbeit kommt auch vom Schulamt Greifswald. Dank ihm konnten viele Konflikte geschlichtet oder sogar gelöst werden, so Henning Lipski, Sprecher des Bildungsministeriums. Meist habe er zusammen mit der Schulsozialarbeiterin gewirkt.

Antisemitismus schadet Greifswald und dem Kreis

„Antisemitismus hat in Vorpommern-Greifswald nichts zu suchen“, betont der Integrationsbeauftragte des Kreises, der ebenfalls aus Syrien stammende Ibrahim Al Najjar.

Der Integrationsbeauftragte Ibrahim Al Najjar Quelle: eob

„Er schadet unserem Kreis, er schadet Greifswald. Probleme im Nahen Osten müssen dort diskutiert und dort muss nach Lösungen gesucht werden und nicht bei uns in Deutschland.“ Alle Menschen seien gleich und alle Religionen müssten geachtet werden. Es sei leider wahr, dass es in jeder Gesellschaft Antisemitismus gebe und auch unter Muslimen, stell Al Najjar fest. „Wir müssen offen darüber reden, ohne Tabus“, fordert Al Najjar. „Wenn wir das nicht tun, tun es andere.“

Syrer entschuldigte sich beim Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde

Anna Gatzke Quelle: Stadtverwaltung Greifswald

„Wir haben diesen Fall gemeinsam bearbeitet und uns dafür eingesetzt, dass es eine Auseinandersetzung mit den Äußerungen und Konsequenzen gibt“, sagt Anna Gatzke, die Integrationsbeauftragte Greifswalds. „Wir haben direkten Kontakt mit Juri Rosov als Betroffenem und möchten die Zusammenarbeit ausbauen.“

Immerhin: Auf Wunsch von Ibrahim B. gab es im Januar ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Rostocks, moderiert von Gatzke und Al Najjar. Der frühere Integrationshelfer habe sich bei Juri Rosov entschuldigt, so Gatzke.

Von Eckhard Oberdörfer