Trotz Betreuung: Pflegebedürftiger Greifswalder lebt in völlig verwahrloster Wohnung

Greifswald

Die Wohnungstür in dem Plattenbau liegt etwas versteckt in einer dunklen Ecke. Als sie geöffnet wird, dringt ein penetranter Gestank ins Treppenhaus. Das Linoleum des nur quadratmetergroßen Flurs ist mit Kot und Schmutz verdreckt. Doch noch ekelerregender ist der Blick in das angrenzende, fensterlose Minibad: Das offen stehende WC-Becken ist voll mit Kot beschmiert.

Wohin das Auge blickt: Dreck vom Fußboden bis zur Decke. Auch in der winzigen Küche und im Wohnzimmer, in dem Paul Z. (Name geändert) auf einem als Bett dienenden Sofa liegt, mag man nicht verweilen.

Die Bilder zeigen den erbärmlichen Zustand der Wohnung von Paul Z.:

Greifswalder Amtsgericht hat Betreuer gestellt – doch was tut der?

Der 68-jährige Mieter der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WVG) lebt in einem völlig verwahrlosten Zustand. Er ist taubstumm und anerkannt pflegebedürftig. In seinen Bewegungen fahrig und unkoordiniert, kann sich der Mann ganz offensichtlich nicht mehr um die eigenen Belange kümmern. Deshalb wurde ihm per Beschluss des Greifswalder Amtsgerichtes vom 28. Mai 2019 ein Betreuer zur Seite gestellt. Wie aus einem der OZ vorliegenden Schreiben hervorgeht, wurde der Betreuer mit der Gesundheits- und Vermögenssorge, mit Wohnungsangelegenheiten sowie der Vertretung gegenüber Behörden beauftragt.

Indes: Weder der Mann noch die Einzimmerwohnung in der Ernsthofer Wende vermitteln den Eindruck, dass sich hier jemand ausreichend kümmert. Ein menschenwürdiges Leben sieht anders aus. Kommt der Betreuer etwa seinen Verpflichtungen nicht nach?

„Keiner fühlt sich zuständig“

„Ich habe daran erhebliche Zweifel“, sagt Klaus-Peter Michael. Der 72-jährige Greifswalder wurde durch Bekannte auf die Situation von Z. aufmerksam. Seine soziale Ader drängte ihn zum Helfen. „Ich war im Rathaus, habe Kontakt mit der WVG und dem Amtsgericht aufgenommen, aber alles vergeblich. Keiner fühlt sich zuständig“, klagt Michael und wusste sich deshalb keinen anderen Rat, als die OSTSEE-ZEITUNG auf das Problem aufmerksam zu machen.

Anstatt tatenlos zuzusehen, wie der hilfebedürftige Mann weiter verkommt, legte Michael mit Bekannten selbst Hand an: „Wir haben erstmal Essen gekauft, weil er schon mehrere Tage nichts zu beißen hatte. Dann haben wir ihn, weil es keine Dusche gibt, in der Badewanne mit einem Schlauch abgespritzt und rasiert. Ich brachte ihm Kleidung zum Anziehen und nahm seine dreckigen Sachen zum Waschen mit“, erzählt Michael, der als Ruheständler noch einen Waschsalon betreibt. „Man müsste ihm auch mal die Fußnägel schneiden. Doch da muss ein Pflegedienst ran“, sagt er.

Betreuer: „Es gibt ein Recht auf Verwahrlosung“

Ein Pflegedienst steht Paul Z. auch zu. Wie sein gerichtlich bestellter Betreuer Bodo Lemke auf OZ-Anfrage bestätigt, wurde der 68-Jährige im Dezember 2019 vom medizinischen Dienst der Krankenversicherung ( MDK) begutachtet und erhielt den Pflegegrad 2. „Dass ich das erreicht habe, war für mich ein Erfolg“, sagt Lemke. Denn Z. sei ein „extremer Fall. Er kann nicht sprechen und nicht hören, das macht die Sache schwierig. Da muss man erst einmal eine Beziehung aufbauen.“ Wenn sich jemand nicht helfen lasse, könne man wenig tun. „Es gibt schließlich auch ein Recht auf Verwahrlosung“, sagt Lemke, der gegenüber OZ zunächst abstritt, bereits Ende Mai als Betreuer des Mannes gerichtlich bestellt worden zu sein. Erst bei seinem Blick in die Akte räumte er ein, dass dies der Wahrheit entspreche.

Richter Andreas Hennig vom Amtsgericht Greifswald bestätigt auf Nachfrage, dass es ein Recht auf Verwahrlosung gebe. „In Deutschland wird niemand entmündigt. Die Frage ist allerdings, ob ein Betroffener noch bei vollem Verstand ist und einschätzen kann, was er tut. Oder ob ihm auch gegen seinen Willen geholfen werden muss. Das kann bis zur Einweisung in eine psychiatrische Klinik gehen“, spricht er aus Erfahrung.

Fälle wie diesen gibt es immer wieder

Leider sei die Lebenssituation von Paul Z. keine Ausnahme. „So etwas begegnet uns immer wieder. Denn nicht überall funktionieren die sozialen Netzwerke so gut wie beispielsweise in Usedom Stadt, wo es sehr gut gelingt, Menschen aus dem Elend zu reißen“, sagt der Gerichtssprecher. Im konkreten Fall bestätigt Hennig, dass das Amtsgericht Mitte Februar über die missliche Situation des 68-Jährigen inklusive Fotos von der Wohnung informiert worden sei. Nun müsse geklärt werden, ob der Betreuer seine Pflichten vernachlässige. „Die zuständige Richterin bittet in einem solchen Fall sowohl den Betreuer als auch die Betreuungsbehörde des Landkreises um Stellungnahmen“, sagt er. Das Verfahren laufe noch. Komme es hart auf hart, werde ein anderer Betreuer eingesetzt.

Bodo Lemke will es nicht so weit kommen lassen. Im vorigen Jahr habe er sich darum gekümmert, dass Z. sein Zuhause behalten kann. „Das hatte für mich Priorität, denn es drohte der Verlust der Wohnung“, sagt er. Nun habe er Kontakt mit einem Pflegedienst aufgenommen und wolle auch versuchen, den Zustand der Wohnung zu verbessern. Hausmeister und Vertreter der DLG, Tochterunternehmen der WVG, seien am Mittwoch vor Ort gewesen und hätten sich selbst ein Bild verschafft.

WVG: „Zuständigkeit endet an der Wohnungseingangstür“

Für die WVG sei es „immer wieder erschütternd, von solchen Schicksalen in unseren Wohnungen zu hören“, sagt Unternehmenssprecherin Jana Pohl. Der Fall des 68-jährigen Mieters sei bekannt, seit Jahren versuche man zu helfen. Leider nur mit mäßigem Erfolg. „Denn die Grenzen eines Wohnungseigentümers sind sehr beschränkt. Unsere Zuständigkeit endet an der Wohnungseingangstür“, sagt sie. Z. habe den Mitarbeitern der WVG, der DLG und des sozialen Dienstleisters Sophi bislang den Zutritt und damit die angebotene Hilfe verwehrt.

„Und warum?“, fragt Klaus-Peter Michael und liefert die Antwort gleich mit: „Weil er die Wohnungsklingel gar nicht hört.“ Deshalb bemühe er sich derzeit, eine optische Türklingel für Gehörlose zu besorgen. Michael ist optimistisch, dass sich jetzt mit der Öffentlichkeit die Situation für Z. bessert. Ein Pflegedienst habe sich ihm gegenüber bereit erklärt, den Mann zeitweise aufzunehmen, damit dessen Wohnung wieder hergerichtet werde. Auch die WVG zeigt sich optimistisch: „Nach einem ersten Vororttermin werden wir nun mit dem Betreuer alle weiteren Schritte besprechen.“

Von Petra Hase