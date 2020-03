Greifswald

Der Stolz ist Yasmin Kupper und ihrem Vater ins Gesicht geschrieben. „Der Weg bis hierhin war steinig. Wir sind so froh, dass er geschafft ist“, freut sich Uwe Kupper. Trotz Corona reiste der Berliner nach Greifswald, um bei der Gesellenfreisprechung seiner Tochter dabei zu sein.

Die Kreishandwerkerschaft wollte die Veranstaltung am Freitag wegen der Corona-Epidemie schon absagen, hatte sich dann aber doch für eine Feierstunde im Pommerschen Landesmuseum entschieden. Von den 47 Auszubildenden reisten 43 nach Greifswald, um den Gesellenbrief in Empfang zu nehmen. „Mit einer solchen Beteiligung hatten wir nicht gerechnet“, sagte Mitarbeiterin Anja Schliemann. In feierlichem Rahmen wurden die jungen Auszubildenden zu Elektronikern, Anlagenmechanikern, KFZ-Mechatronikern, Metallbauern, Malern, Tischlern und Bäckern freigesprochen. Rund 2700 Handwerksbetriebe im Kreis warten nun auf die Junggesellen.

Handwerksberuf wieder attraktiv bei Jugendlichen

Handwerk hat goldenen Boden – die alte Weisheit scheint wieder bei den jungen Menschen auf Resonanz zu stoßen. Waren 2010 genau 313 Lehrlinge in der Kreishandwerkerschaft eingetragen, waren es 2019 mit 384 Lehrlingen rund 23 Prozent mehr. Kreishandwerksmeister Mario Schmidt führt diese Entwicklung auf die starken Werbekampagnen gerade in den vergangenen zwei, drei Jahren zurück. „Wir sind in die Offensive gegangen, haben uns auf Messen oder auf dem Marktplatz präsentiert und den jungen Leuten gezeigt, wie attraktiv der Handwerksberuf sein kann“, so Schmidt. Die Berufschancen seien exzellent und auch die Verdienstchancen, bezogen auf die Lebensarbeitszeit, seien in einigen Branchen nicht schlechter als bei Akademikern. Vor allem für den Elektro- sowie Sanitär- und Heizungsbereich gebe es gute Perspektiven. Die Friseurbranche, das Fleischer- und Bäckerhandwerk hätten es dagegen immer noch schwer.

Präsentation auf dem MV-Tag und auf der Mela

Mit ihren Werbekampagnen will die Kreishandwerkerschaft nicht nachlassen. Die Handwerker-Gewerke wollen sich deshalb auf dem MV-Tag, der im September in der Hansestadt Greifswald stattfindet, sowie auf der Agrar-Messe Mela in Mühlengeez präsentieren, wie Schmidt sagte.

Yasmin Kupper zieht es nach Ausbildungsende nach Berlin. Dort will sie zunächst in ihrem gelernten Beruf als Bäckerin arbeiten. „Ich möchte jetzt erstmal Berufserfahrungen sammeln“, sagte sie. Vielleicht auch, um ihrem Traum, später als Konditorin zu arbeiten, einen Schritt näher zu kommen.

Von Martina Rathke