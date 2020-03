Trotz Corona: 95 Jahre und noch flott unterwegs auf dem Tanzparkett

Gothen

Der gebürtige Selliner Heinz Theelke feiert am 21. März seinen 95. Geburtstag. Die OZ gratuliert ganz herzlich und wünscht vor allem viel Gesundheit.

Aufgrund der aktuellen Lage wurde das Gespräch nicht persönlich beim Jubilar geführt, sondern telefonisch. „Schade. Da ist Ihnen etwas entgangen“, findet Enkelin Annett Wandel, denn den Opa müsste man schon live erlebt haben. Für sie ist er ein geschätzter Gesprächspartner, den man vieles fragen könne, vor allem historische Dinge. „An solchen Leuten muss man sich orientieren“, sagt sie voller Bewunderung.

Zum Tanzen immer in der Bergmühle

Seinen heutigen Geburtstag feiert der in Gothen lebende vierfache Vater, vierfache Opa und siebenfache Uropa wegen der „Viren-Geschichte“ nur im engsten Kreis. „Wir wollten essen gehen – mit 30 bis 40 Mann. Dazu kommt es jetzt nicht“, bedauert er. Seine Lebensgefährtin Christa Kintzler wirft ein: „Und es wäre nicht ohne Tanzen gefeiert worden.“ Denn das ist die große Leidenschaft der 88-Jährigen und ihres Partners.

„Wir sind bisher immer in der Bergmühle zum Tanzen gewesen. Ich brauche Bewegung. Ich kann mich nicht hinsetzen, da rosten mir die Gelenke ein“, erklärt Heinz Theelke. Einmal im Monat kommen dort um die 35 Frauen und drei Männer zusammen, wo jeder der Herren natürlich Hahn im Korb ist.

Zu seiner Gesundheit sagt der Gothener: „Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch sehr fit. Bis voriges Jahr bin ich noch Auto gefahren“, verrät Theelke. Dann hat er seinen Führerschein abgegeben und sich ein Elektromobil mit maximal zehn Stundenkilometern gekauft.

Sonne im Herzen und Stecker im Ohr

„Ich kann nicht mehr so weit laufen, da ich Arthrose im linken Knie habe. Aber das Tanzen geht noch“, erklärt er. Obwohl seine Gesundheit durch eine fünfjährige Kriegsgefangenschaft in Mitleidenschaft gezogen wurde und er einige Erkrankungen hat, klagt er nicht. „Ich bin immer optimistisch. Mein Lebensmotto ist: Sonne im Herzen, Stecker im Ohr, ein bisschen dement und ´ne Menge Humor.“

Heinz Theelke wurde am 21. März 1925 geboren. „Ich habe zwei Diktaturen und zwei Demokratien erlebt“, fasst er zusammen. An die Weimarer Republik hat er noch eine vage Erinnerung – und zwar an die Wahlkämpfe. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, war er acht Jahre alt. Nach der Volksschule in Sallenthin absolvierte Theelke eine Lehre zum Klempner und Installateur in Swinemünde. Dorthin fuhr er täglich mit dem Fahrrad. 15 Kilometer hin und 15 Kilometer zurück. Sein erstes Rad kaufte er sich von dem Geld, das er 1939 als Balljunge auf dem Tennisplatz in Bansin verdiente. Pro Stunde gab es 50 Pfennig. Das Fahrrad kostete immerhin 40 Mark.

Bis zur Rente auf der Peene-Werft

1943 wurde er zum Reichsarbeitsdienst eingezogen, kurze Zeit später zur Wehrmacht. Im Krieg war er in Polen und auf dem Balkan. Zum Kriegsende geriet er in russische Gefangenschaft. „Ich sage nur, ich muss unbedingt in den Himmel kommen, denn die Hölle habe ich schon erlebt. Das ist ein eigenes Thema“, sagt er über die schlimmsten Jahre seines Lebens.

Kurz vor Weihnachten 1949 hatte das Martyrium in dreizehn Arbeitslagern ein Ende und er durfte nach Hause. Ein Vierteljahr später, am 22. März 1950, begann Heinz Theelke als Rohrschlosser auf der Peene-Werft in Wolgast. Dort blieb er bis zur Rente. „Am 22. März 1990 war Schluss. Ich habe noch DDR-Rente bekommen“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Zweite große Liebe gefunden

Seinen Ruhestand konnte er bis 2007 gemeinsam mit seiner Ehefrau Elli genießen. Nach 54 Ehejahren starb seine Frau, die unheilbar erkrankt war. Drei Jahre später lernte der Bansiner in der Tagespflege seine jetzige Lebensgefährtin Christa Kintzler kennen. „Ich war 85 und sie 78, so fing das zweite Leben an. Ich hätte nie gedacht, dass es so werden könnte“, freut sich der heutige Jubilar. „Meine Frau hat noch Power und sie ist charmant“, schwärmt er.

Mit ihr und den engsten Verwandten gibt es heute also eine kleine Feier. Für Enkelin Annett Wandel wäre es ein Wunder, wenn er dann nicht seine Mundharmonika oder sein Akkordeon herausholen würde. Vielleicht wird dann allen Widrigkeiten zum Trotz getanzt.

Lesen Sie auch:

Von Dietmar Pühler