Trotz Corona: CDU kämpft für Greifswalder Weihnachtsmarkt

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion macht sich für die Durchführung eines Weihnachtsmarktes in der Hansestadt Greifswald trotz Corona stark. „Aufgrund von Corona mussten in diesem Jahr leider viele Veranstaltungen und Sondermärkte entfallen. Für umso wichtiger halte ich es, dass wenigstens der Weihnachtsmarkt stattfindet“, sagt der CDU-Fraktionschef Axel Hochschild. Er denkt dabei sowohl an die Einwohner der Stadt als auch an die Schausteller, die er in ihrer Existenz bedroht sieht.

Händler fordern Weihnachtsmarkt

Auch die Händler der Innenstadt hat Hochschild an seiner Seite: „Ein Weihnachten ohne Weihnachtsmarkt ist wie Ostern ohne Osterhase“, sagt Frank Embach, Vorsitzender des Innenstadtvereins. Er rechnet fest damit, dass die Stadtverwaltung einen Weg findet, um einen Weihnachtsmarkt zu ermöglichen. „Geschenke kaufen macht mehr Spaß, wenn man auch über den Weihnachtsmarkt schlendern und Glühwein trinken kann“, so Embach weiter. Das sei für den Umsatz der Innenstadthändler entscheidend.

Nur Essen und Trinken auf dem Markt?

Heike Leiendecker, Inhaberin des Geschäfts „Wohnen und Schenken“ in der Brüggstraße, sieht das ähnlich: „Der Weihnachtsmarkt zieht ohne Frage Menschen in die Innenstadt.“ Deswegen sei etwas Weihnachtliches in der Adventszeit aus ihrer Sicht wichtig. Einen richtigen Markt mit Karussells und dicht gedrängten Menschen könne sie sich jedoch nicht vorstellen. „Es wird ja vielerorts über ein Einbahnstraßenmodell diskutiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert“, sagt Leiendecker.

Rummel am Museumshafen?

Ihr gefällt die bereits in den vergangenen Jahren immer mal wieder diskutierte Idee eines Rummels am Museumshafen. „Auf dem Markt in der Innenstadt könnte es dann Glühwein-, Essensstände und etwas weihnachtliches Grün geben, etwas Kleines und Idyllisches“, so Leiendecker.

CDU stellt Kleine Anfrage an die Verwaltung

Auch die CDU kann sich die Ausdehnung des Weihnachtsmarktes an den Museumshafen und die Einbeziehung der Knopfstraße vorstellen. „Der Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr anders ablaufen und aussehen müssen als in der Vergangenheit“, sagt Hochschild.

Um sicherzustellen, dass sich die Stadtverwaltung frühzeitig Gedanken um ein genehmigungsfähiges Konzept macht, hat die CDU-Fraktion eine Kleine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt. Der Innenstadtvereinsvorsitzende Embach hofft, dass der Weihnachtsmarkt so klassisch wie möglich auf dem Marktplatz stattfinden kann, inklusive Rummel.

Ein Umzug auf die grüne Wiese schade dem Umsatz der Händler im Zentrum und der Kombination aus Einkaufen und Weihnachtsvergnügen.

Von Katharina Degrassi