Trotz Corona: Dorfladen in Dersekow bei Greifswald weiter geöffnet

Die Corona-Krise lähmt auch das öffentliche Leben der Landgemeinden. Wie es in Dersekow aussieht und was hoffentlich in diesem Jahr noch erfreuliches passiert, darüber sprach OZ mit Bürgermeister Robert Lossau ( CDU).

Gibt es in Dersekow ein System der gegenseitigen Hilfe?

Unsere Gemeinde ist sehr ländlich geprägt, man kennt und unterstützt sich. Wir versuchen, als Gemeindevertretung Hilfe zu organisieren, sofern Verwandte nicht dazu in der Lage sind. Wie in anderen Orten gibt es freiwillige Helfer. Bisher ist aber Hilfe nicht in größerem Umfang erforderlich.

Welche Einrichtungen sind gegenwärtig in der Gemeinde noch geöffnet?

Der Arzt und der Zahnarzt haben weiter ihre Praxen geöffnet. Auch der Dorfladen freut sich weiterhin über Kunden.

Sie sind selbst Landwirt und Geschäftsführer einer Agrar GmbH. Hat die Corona-Krise Auswirkungen auf Ihren Betrieb?

Der Betrieb läuft weiter, wir halten uns an alle Vorgaben. Unsere Mitarbeiter wissen, dass sie sorgsam mit der Situation umgehen müssen. Bisher gibt es zum Glück auch keine Probleme bei der Betreuung von Kindern.

Alle Sitzungen von Ausschüssen und der Gemeindevertretung sind abgesagt. Setzt Dersekow wie Neuenkirchen in dieser Situation auf Eilentscheidungen und Umlaufbeschlüsse?

Ja, ich treffe Eilentscheidungen, und wir haben als erste Gemeinde im Amt Landhagen bereits Umlaufbeschlüsse gefasst.

Sie sind nicht nur Bürgermeister, sondern auch Amtsvorsteher. Landhagen will in den nächsten Jahren sehr viel Geld in die beiden Schulen des Amtes investieren. Für die Grundschule Dersekow und die neue Turnhalle sind das insgesamt voraussichtlich 6,5 Millionen Euro. Noch in diesem Halbjahr sollen die Vorbereitungen für die Aufstellung von Containern mit fünf neuen Klassenräumen in Neuenkirchen beginnen. Können diese Pläne umgesetzt werden?

Unsere Kinder sind uns sehr wichtig. Daher werden wir alles Erdenkliche dafür tun, um alle geplanten Maßnahmen umzusetzen. Ob, wie angekündigt, seitens der Landesregierung nach dem 31. März in diesen Krisenzeiten noch Entscheidungen zur Vergabe von Fördermitteln für Schulneubauten zu erwarten sind, bleibt abzuwarten. Wir sind aber dran. Ohne Fördermittel ist der Zeitplan für die Grundschule nicht zu halten.

Das Finanzausgleichsgesetz beschwert auch der Gemeinde Dersekow mehr Geld. Wo wollen sie in diesem Jahr investieren?

Wir wollen insbesondere den Bauhof und das Gemeindezentrum am Sportplatz bedenken. Außerdem stehen im Haushaltsplan der Gemeinde natürlich Mittel für die beiden Schulen.

Was genau ist für das Gebäude am Sportplatz geplant?

In diesem Jahr wollen wir die Unterlagen für einen Anbau für den Sanitär- und Küchentrakt erstellen lassen. Voraussetzung ist, dass das genehmigungsfähig ist. Dafür läuft eine Bauvoranfrage. Gebaut werden soll möglichst 2021.

Der Zustand der Garagen an den gemeindeeigenen Wohnblöcken war zuletzt häufig Thema. Ist Besserung in Sicht?

Ja, deren Ertüchtigung ist ebenfalls vorgesehen.

Kommt der Erweiterungsbau des Feuerwehrgebäudes, der seitens der Kameraden immer wieder gefordert wird?

Dazu kann ich aktuell nichts sagen. Auch das hängt von der Bewilligung von Fördermitteln ab. Ob der Erweiterungsbau kommt, entscheidet sich erst im Laufe des Jahres.

Dersekow gehört anders als Weitenhagen, Hinrichshagen, Wackerow, Neuenkirchen und Kemnitz nicht zu den Gemeinden, die in Abstimmung mit der Regionalplanung und Greifswald neue Wohngebiete ausweisen können? Gibt es noch freie Bauplätze in den Ortsteilen?

Nur eingeschränkt, es gibt private Investoren, die Bauland erschließen. Vereinzelt ist hier und da eine Lückenbebauung möglich, aber nur an sehr wenigen Stellen. Fehlende Eigenheimgrundstücke sind ein Problem der meisten Gemeinden. Das weiß auch der Landkreis.

Für das Dersekower Gutshaus gab es schon Pläne für betreutes Wohnen. Gibt es aktuell Investoren?

Nein, leider nicht.

