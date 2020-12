Trotz Corona: Druckservice investiert und erweitert sein Team

Greifswald

Die Zeit von April bis Ende Oktober war für das Unternehmerehepaar Christine und Peter Knoll schwierig. Aufträge in Größenordnungen brachen für ihre Dokuservice GmbH weg. Maschinen standen still. Die Corona-Pandemie blieb für den Druckdienstleister nicht ohne Folgen. „Wir haben über 50 Prozent Umsatzeinbußen hinnehmen müssen“, sagt Peter Knoll, dessen Frau Christine die Geschäfte des im Technologiezentrum Greifswald ansässigen Betriebs führt. Doch jetzt brummt der Laden wieder: Hochleistungsdrucker spucken im Sekundentakt seitenweise Dokumente aus, Kuvertiermaschinen falzen in atemberaubendem Tempo Rechnungen und tüten sie ein, während Mitarbeiter am Computer nur noch die Technik überwachen. Besser noch: Die 17-köpfige Firma hat in diesem Jahr kräftig investiert und will weitere Beschäftigte einstellen.

Zehn Stadtwerke sind Partner

„Im Dezember hatten wir noch sehr gut zu tun, vor allem mit dem Erstellen von Rechnungen für Stadtwerke. Zehn an der Zahl sind unsere Vertragspartner“, sagt Peter Knoll nicht ohne Stolz. Die Firma bekomme die Dokumente digital als PDF-Datei, optimiere die Schreiben, versehe sie mit Sicherheitsmerkmalen, drucke, kuvertiere und frankiere sie, bevor alles in den Versand gehe. Doch als klassische Druckerei sieht der studierte Diplomingenieur „Dokuservice“ nicht: „Unser Portfolio ist viel breiter“, sagt der 60-Jährige.

Von der Postkarte bis zu Mailings für Hotels

Gestartet ist Christine Knoll, ausgebildete EDV-Facharbeiterin, mit einem Kuvertier- und Frankierservice für vorpommersche Unternehmen 1992. „Erster Kunde war die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald, die auch heute noch zum festen Stamm gehört“, freut sich Peter Knoll. Er selbst sei erst 2003 zum Team gestoßen. Ein neues Konzept stellte die Dienstleistungen auf mehrere Standbeine. „Mittlerweile haben wir ganz unterschiedliche Geschäftslinien. Neben der klassischen Produktion von Karten, Broschüren, Kalendern und Visitenkarten erstellen wir Rechnungen und Bescheide, aber auch Lohnabrechnungen für Kunden in ganz Deutschland. Wir produzieren Mailings für Hotels, Einzelhändler oder andere Mittelständler und lesen zum Beispiel Ablesekarten für Strom aus“, verdeutlicht Peter Knoll.

Neuer Hochleistungsscanner schafft ordentlich

Ganz neu im Spektrum der Dienstleistungen: Die Digitalisierung von Aktenbeständen für Firmen. „Wir haben die Corona-, sprich auftragsarme Zeit genutzt und kräftig investiert“, sagt Knoll und deutet auf einen Hochleistungsscanner, der im Nu Hunderte Seiten pro Minute schafft. Gerade laufe ein Auftrag für eine Anwaltskanzlei. Auch ein neuer Farbdrucker gehört zum Stolz der kleinen Firma, er ermögliche neue Arbeiten. Wobei das Ehepaar nicht verhehlt, Unterstützung in Anspruch genommen zu haben. „Eine Soforthilfe über 25 000 Euro und ein Kredit über 200 000 Euro halfen bei den Anschaffungen im Sommer“, sagt Knoll. Insgesamt habe das kleine Unternehmen, das in normalen Jahren einen Umsatz von 1,7 Millionen Euro verzeichnet, seit 2004 rund fünf Millionen Euro investiert. „Und die nächste Investition bereiten wir gerade vor. 2021 soll eine neue Kuvertiermaschine hinzukommen.“

Acht Menschen mit Handicaps im Team

Auch die Mitarbeiterzahl soll steigen. Gehörten bislang 16 Leute zum Team, werden es ab Januar 18, bald vielleicht 19 sein. Fachpersonal zu gewinnen, sei schwierig. Die Einarbeitungszeit dauere aufgrund der hochspezialisierten Technik lange. Deshalb freuen sich die Knolls, auf eine Vielzahl langjähriger Beschäftigter bauen zu können. Mehr noch: „Acht unserer Leute sind schwerbehindert. Wir haben einen nach dem anderen eingearbeitet“, sagt Peter Knoll und erzählt, dass der Beginn dieses sozialen Engagements eher einem Zufall zu verdanken sei. Über eine Kooperation mit dem Berufsbildungswerk Stralsund bekomme die Firma hin und wieder Praktikanten mit Handicap. Im besten Fall entwickele sich daraus eine Ausbildung mit IHK-Abschluss und Festanstellung. Finanzielle Vorteile, so Knoll, habe das Unternehmen davon nicht. Das Integrationsamt gebe lediglich einen kleinen Zuschuss, weil diesen Mitarbeitern längere Pausen zustünden. Es läge ihm und seiner Frau einfach am Herzen, Menschen mit Beeinträchtigungen eine Chance zu geben. Gute Arbeit sei der Lohn, der 60-Jährige sieht die Firma als große Familie, die füreinander einstehe.

Trotz fehlender Aufträge keine Kurzarbeit

Deshalb sei bislang auch niemand in Kurzarbeit gegangen. „Anderen Firmen geht es damit gut. Wir aber wollten unseren Mitarbeitern, zu denen auch Alleinerziehende gehören, diese finanziellen Einbußen nicht zumuten“, betont Knoll. Stattdessen habe man sich auf Zeitkonten geeinigt. Negativstunden sollen über zwei Jahre abgearbeitet werden.

Wolfram Ludwig, einer von elf Informatikern, bestätigt denn auch, sich in der Firma sehr wohl zu fühlen. Er und Peter Knoll sind einst zusammen zur Schule gegangen, seit 2006 gehört der Mann mit Handicap zum Team. „Die Arbeit ist abwechslungsreich. Ich bekomme verschiedene Dateien, muss sie überprüfen, in Form bringen, oft experimentieren, bevor sie in den Druck gehen“, sagt der 60-jährige Greifswalder.

Panzigs Firmenende berührt

Doch es lief nicht immer so gut, erzählt Christine Knoll. An die Krise 2000 denke sie nur ungern zurück. „Langjährige Kunden sind uns damals weggebrochen, wir mussten große Einnahmeverluste verkraften. Das Schlimmste aber war, drei Mitarbeiter entlassen zu müssen“, sagt die 57-Jährige und fügt hinzu: „Einer von ihnen ist später wiedergekommen.“ Mit dieser Erfahrung fühlen sie derzeit mit Thomas und Ute Panzig, die mehr als ein Dutzend Mitarbeiter entlassen, weil sie ihre Traditionsdruckerei in Greifswald zum 31. März schließen. „Das tut weh“, sagt Peter Knoll und hofft, nie selbst in solch eine Situation zu kommen. „Aber was die Zukunft bringt, weiß niemand. Die Entwicklung in unserer Branche ist rasant, ständig neue Technik, neue Anforderungen. Deshalb verzichten wir auf große Expansion, fahren lieber auf Sicht.“

