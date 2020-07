Trotz Corona-Lockerungen: Warum das Greifswalder Kino vorerst nicht öffnet

Greifswald

Das Licht wird gedimmt, der Vorhang öffnet sich, auf der Leinwand startet der Film: Nach der fast viermonatigen Zwangspause sollte das Greifswalder Kino am 9. Juli eigentlich wieder eröffnen. Doch daraus wurde nichts. Der Grund: Die Premieren von vielen internationalen Blockbustern wie „ Mulan“ oder „ Tenet“ wurden wegen der anhaltenden Corona-Pandemie in den USA erneut nach hinten verschoben. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei daher kaum möglich, wie Cinestar-Geschäftsführer Oliver Fock auf OZ-Anfrage mitteilt.

In den vergangenen Wochen bereitete der neue Theaterleiter des Greifswalder Kinos, Christoph Kämke, die Wiedereröffnung vor. Ein Hygiene- und Abstandskonzept wurde ausgearbeitet. Um den Mindestabstand von 1,50 Metern zu gewährleisten, wären weniger Plätze in den Kinosälen vergeben worden. Eine Mund-Nasen-Bedeckung hätten die Besucher während der Vorstellungen nicht tragen müssen.

„Es ist eine schwierige Situation...“

Aufgrund der Lockerungen der Landesregierung wuchs zunächst die Hoffnung, dass die Kinobranche langsam wieder aufblühen würde. An den Standorten Lübeck, Karlsruhe und Konstanz testete die Cinestar-Unternehmensgruppe Anfang Juni die Wiedereröffnung mit den Vorgaben. Doch neue Blockbuster bleiben unter Verschluss. „Kino lebt aber von der Filmware. Wenn wir nichts Neues anzubieten haben, ist es eine schwierige Situation“, erklärt Christoph Kämke, bei dem die Freude über die Wiedereröffnung zunächst groß war. „Mental war ich bereits darauf eingestellt, aber wenn man es nüchtern und wirtschaftlich betrachtet, stehe ich hinter der Entscheidung.“ In anderen Städten MVs wie Rostock oder Wismar haben Filmfans mehr Glück: Dort sind die Filmtheater geöffnet.

Da sich die Cinestar-Kinos hauptsächlich am amerikanischen Markt orientieren, werden neue Filme erst dann veröffentlicht, sobald die großen Filmtheater-Ketten wie AMC in den USA ihre Kinos wieder öffnen, sagt Kämke. Wann das sein wird, sei schwer zu prognostizieren. „Zudem müssen die Vorgaben so locker sein, dass man eine gewisse Auslastung in den Kinos hat. Dann wird jeder Verleiher die Filmware auf den Markt bringen“, erklärt der 36-Jährige weiter.

Wirtschaftlich werde Gesamtheit der Kinos betrachtet

Der Theaterleiter rechnet damit, dass es nach der offiziellen Wiedereröffnung „eine Flut von neuen Filmen geben wird“. Ausgeschlossen sei aber nicht, dass Streifen, die liefen, als das Kino im März geschlossen wurde, erneut gezeigt werden. Mit dabei sein könnten die Känguru-Chroniken, in denen sich ein Berliner Kleinkünstler mit einem kommunistischen Beuteltier zusammentun oder der Kinderfilm „Onward: Keine halben Sachen“, in dem zwei Elfengeschwister ihren Vater zurückzaubern wollen.

Das Greifswalder Filmtheater ist eines von über 50 Kinos deutschlandweit, das zur Cinestar-Unternehmensgruppe gehört. Wirtschaftlich werde die Gesamtheit betrachtet, erklärt der Theaterleiter, der bereits während seines Studiums in einem Berliner Cinestar jobbte. Das hiesige Kino sei vor der Krise solide aufgestellt gewesen. „Unterm Strich wurde ein Gewinn erwirtschaftet.“ Zuletzt besuchten jährlich mehr als 100 000 Besucher das Greifswalder Kino. Von den aktuell 25 Mitarbeitern sind drei fest angestellt, die anderen studentische Teilzeitkräfte und Aushilfen.

Kino und Streaming kein Vergleich

Dass einige neue Filme wie „ Berlin, Berlin“ ihre Premieren wegen der Pandemie nicht im Kino, sondern auf den Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon Prime feierten, davon zeigt sich der Theaterleiter wenig begeistert: „Es gab vom Kinoverband Protest, aber im Endeffekt wird sich keiner die Möglichkeit entgehen lassen, Geld zu verdienen.“

Die bereits etablierten Streamingangebote und auch die neuen wie etwa Disney +, die während der Corona-Pandemie hinzugekommen sind, hätten von den geschlossenen Kinos profitiert, ist sich Kämpe sicher. Doch beides miteinander zu vergleichen, sei falsch: „Es sind zwei unterschiedliche Dinge. Beim Kino geht es zwar darum, was auf der Leinwand gezeigt wird, aber das Erlebnis drumherum ist entscheidend. Im Kino sitze ich mit vielen Menschen zusammen, das Klangerlebnis ist ein anderes und so eine große Leinwand hat man nicht zu Hause.“

Kino sei ein Erlebnis, bei dem der Alltag vergessen werden könne, meint der Theaterleiter. „Trotz der Auflagen wird unser Anspruch sein, dass wir den Besuchern ein Kinoerlebnis bieten wollen, was sie kennen.“

Von Christin Lachmann