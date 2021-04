Trotz Corona: Neue Betreiber für Gützkower Bürgerhaus und Schullandheim

Gützkow

Ariane Krause und Mike Feldmann lieben es, mit Kreativität und Hingabe Gäste zu verwöhnen. Jahrelang arbeiteten beide als Angestellte und Kollegen im renommierten Gutshaus Stolpe an der Peene. Doch da geht noch was, dachten sie sich – und wagten jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit.

Seit Februar sind Krause und Feldmann gleichberechtigte Pächter von Bürgerhaus & Schullandheim auf dem Hasenberg. Sie schlossen mit der Stadt Gützkow als Eigentümerin einen zehnjährigen Pachtvertrag mit der Option auf Verlängerung und treten damit in die Fußstapfen von Birgit Nemitz, die in dem Objekt viele Jahre lang das Zepter in der Hand hielt.

Neustart mitten in der Corona-Pandemie

Ein Neustart inmitten der Corona-Pandemie und dann auch noch in dieser so arg gebeutelten Branche? „Die Idee dazu hatten wir schon lange. Denn der Hasenberg mit dem Bürgerhaus ist einfach idyllisch, bietet mit seiner ruhigen Lage im Wald für Gäste eine wirklich erholsame Zeit“, schwärmt Ariane Krause. Die 30-Jährige muss es wissen, ist sie doch selbst in Gützkow aufgewachsen und lebt dort mittlerweile auch mit ihrer eigenen kleinen Familie.

Es sei absehbar gewesen, dass sich Birgit Nemitz irgendwann in den Ruhestand verabschieden werde. „Also haben wir bereits 2018/19 unser Interesse bekundet, das Bürgerhaus zu übernehmen, wenn die Stadt einen neuen Pächter sucht“, erzählt die Hotelfachfrau. Die Zeit in Stolpe sei schön gewesen. Aber als Direktionsassistentin habe sie im Gutshaus praktisch alles erreicht, was zu erreichen war.

Mit Ausnahme der Hoteldirektion – aber das stand nicht zur Disposition. Außerdem lockte die Selbstständigkeit... und mit Mike Feldmann ein Kollege und Geschäftspartner, auf den man sich verlassen könne. „Zwischen uns stimmt einfach die Chemie“, wertschätzt Ariane Krause das Miteinander.

Bei dem Bürgerhaus auf dem Hasenberg handelt es sich um das einstige Vereinshaus der Schützencompagnie. Quelle: Petra Hase

Bürgerhaus wurde 1879 errichtet

Der Hotelfachmann empfindet ähnlich wie sie. Acht Jahre lang arbeitete er als stellvertretender Restaurantleiter des Gourmettempels, bevor er 2020 quasi schräg gegenüber die Restaurantleitung im Stolper Fährkrug übernahm. Doch nun sei die Zeit reif gewesen, eigene Träume zu verwirklichen.

Das Bürgerhaus, 1879 als Vereinshaus der Gützkower Schützencompagnie errichtet, biete Raum für viele Ideen. Und so seltsam es klingen mag: „Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie ermöglichen es uns, alles in Ruhe anzugehen“, sagt Ariane Krause. Mit Hilfe einer Unternehmensberatung erarbeiteten sie im vorigen Jahr ein Konzept, das auch die Stadt Gützkow überzeugte. Mitbewerber hatten das Nachsehen.

Das Kaminzimmer ist nun das „Waldcafé“. Quelle: Petra Hase

Außer-Haus-Verkauf am Sonntag

Krause und Feldmann ist es wichtig, erst einmal alle traditionellen Angebote des Hauses fortzuführen. Familienfeiern, Empfänge und Hochzeiten sollen wie ehedem zum Hauptgeschäft gehören. Der große Saal, in dem bis zu 120 Personen Platz finden, sei dafür ideal. Aber auch das kleine Kaminzimmer habe seine Vorzüge.

Etwas in die Jahre gekommen, wurde der Raum jetzt als erstes renoviert und firmiert künftig als „Waldcafé“: Eine gemütliche Sofaecke, rustikale Möbel, aufgepeppt mit einer neugestalteten Bar und einem Bücherregal... dort kann man sich den hausgebackenen Kuchen oder herzhafte Leckereien schmecken lassen, sofern es die Pandemie zulasse. „Zu Ostern hatten wir erstmals einen kleinen Außer-Haus-Verkauf, der sehr gut angenommen wurde“, sagt Mike Feldmann. Dieses Angebot werde es vorerst alle zwei Wochen geben, blickt der 28-jährige Tutower voraus: Immer sonntags von 13 bis 17 Uhr, bis reguläre Öffnungszeiten möglich seien.

Das Bürgerhaus liegt sehr idyllisch, umringt von alten Bäumen und Wegen, die zum Spaziergang einladen. Quelle: Petra Hase

Schullandheim braucht neues Dach

„Auch das Interesse, bei uns zu feiern, ist groß“, freut sich Ariane Krause. Die Wochenenden im Kalender seien bis September gut gefüllt. „Nur die Buchungen für den Mai, darunter Jugendweihen und auch eine Hochzeit, wurden verschoben“, erklärt die zweifache Mutter.

Unklar indes, wie gut das Schullandheim in diesem Jahr angenommen werde, nachdem bereits 2020 viele Gruppen coronabedingt ausblieben. Mittelfristig benötige der Flachbau hinter dem Bürgerhaus eine grundlegende Sanierung. Krause und Feldmann hoffen auf Fördermittel, damit die Räumlichkeiten jenem Standard näher kommen, der in anderen Jugendherbergen längst üblich sei.

Gützkows Bürgermeisterin Jutta Dinse begrüßt dieses Engagement: „Für uns als Stadt ist der Erhalt des Schullandheimes sehr wichtig“, sagt sie. Kinder und Jugendliche verbringen seit Jahrzehnten ihre Klassenfahrten oder andere Kurzreisen auf dem Hasenberg, um bei Ausflügen in die Natur ihr Wissen zu vertiefen. Dinse weiß aber auch, dass die Stadt als Eigentümer des Schullandheimes für die großen Investitionen zuständig ist. Dazu gehört das sanierungsbedürftige Dach. Laut Dinse zeichnet sich zumindest dafür eine Lösung in diesem Jahr ab: „Die Baumaßnahme soll über die Hausverwaltung Blesse laufen, die Mittel sind im Haushalt eingestellt“, sagt sie.

Das Schullandheim ist in die Jahre gekommen. Quelle: Petra Hase

Vollverpflegung für Kita „Peeneflöhe“

Relativ gut in Schuss seien noch die sechs Pensionszimmer im Bürgerhaus, versichern die neuen Pächter. „Aber in ein paar Jahren wollen wir auch die schrittweise modernisieren“, sagt Ariane Krause. Schneller soll es mit der Erweiterung der Terrasse laufen, die Zustimmung der Stadt vorausgesetzt. Ein ideales Fleckchen, um unter freiem Himmel die Seele baumeln zu lassen, aber derzeit ziemlich klein. Wichtig sei ihnen, sich nicht gleich mit allem zu übernehmen, lieber eines nach dem anderen anzuschieben.

Die Bar im Kaminzimmer, dem neuen Waldcafé, hat einen neuen Schliff erhalten. Mike Feldmann und Ariane Krause wollen mit Veränderungen behutsam vorgehen. Quelle: Petra Hase

Die dafür nötige Ruhe und Sicherheit gebe ihnen nicht zuletzt auch der übernommene Vertrag zur Vollversorgung der Kita-Kinder in Gützkow. „Im Normalfall sind das 175 Essen, wegen Corona zurzeit aber nur um die 120“, sagt Krause. Um das alles zu wuppen, haben sie auch alle bisherigen Mitarbeiter übernommen – einschließlich Birgit Nemitz, die zwar kürzer treten, aber noch nicht gänzlich mit der Arbeit aufhören wollte.

Von Petra Hase