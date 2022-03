Trotz Corona: Übernachtungen in Greifswald 2021 gestiegen

Greifswald

Die Folgen der Corona-Pandemie hatte den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern auch 2021 weiter fest im Griff. Doch während das Bundesland insgesamt ein deutliches Minus zu verzeichnen hat – die Zahl der Gästeankünfte sank um 9,9 Prozent auf rund 5,5 Millionen, die der Übernachtungen um 4,4 Prozent auf knapp 26,6 Millionen – darf sich Greifswald über ein Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum freuen.

Die Hansestadtstadt konnte sowohl die Zahl der Übernachtungen als auch die Aufenthaltsdauer der Gäste steigern und ist damit Wachstumsspitzenreiter in MV, wie das Stadtmarketing mitteilt. Nur Wismar verzeichnet ebenfalls einen Zuwachs im Vergleich zu 2020.

Knapp über 200 000 Übernachtungen im Jahr 2021

„Nachdem die Hotellerie und Gastronomie lange pandemiebedingt mit erheblichen Einbußen zu kämpfen hatte, sind wir optimistisch, dass sich der Tourismus weiter erholt“, sagt Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH. „Im Vergleich zu 2020 konnte Greifswald ein Plus von 6,8 Prozent an Übernachtungen erzielen. Verantwortlich ist dafür unter anderem, dass der Geschäftstourismus eine wichtige Bedeutung in Greifswald hat. Auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer konnten wir von 3,0 (2020) auf 3,4 Tagen (2021) leicht steigern.“

Während die Hansestadt 2020 nach offiziellen Angaben des Statistischen Landesamtes rund 193 900 Übernachtungen verbuchen konnte, waren es 2021 schon 207 250. Die Zahl der Ankünfte ging leicht zurück auf 61.566. Insbesondere im Sommer war die gesteigerte Nachfrage auch in der Greifswald-Information spürbar. „Es gab viele kurzfristige Anfragen von Spontanreisenden, die wir zum Teil nur schwer bedienen konnten, da die Unterkünfte in der Stadt in der Hauptsaison vollständig ausgebucht waren“, weiß Sophie Dufke, Leiterin der Information.

Greifswald-Info von Juni bis September an sieben Tagen geöffnet

Die Greifswald-Information musste entsprechend der Landesverordnung in den ersten Monaten des vergangenen Jahres geschlossen bleiben und öffnete erst zum 1. Juni erneut für Besucherinnen und Besucher ihre Türen. Von Juni bis Dezember wurden hier rund 60 000 Gäste gezählt. Besucherstärkster Monat sei der August gewesen.

Auf die rege Nachfrage reagiert die Greifswald Marketing GmbH bereits in diesem Jahr. So werden die Öffnungszeiten der Stadtinformation in der Hauptsaison ausgeweitet. Statt wie bislang von Juli bis August gelten nun für den Zeitraum Juni bis September erweiterte Öffnungszeiten. Dann ist die Information an sieben Tagen die Woche besetzt. Auch das Stadtführungsangebot wird angepasst. So finden die öffentlichen Rundgänge in diesem Jahr von April bis Oktober Montag bis Sonnabend um 11 Uhr und von Juni bis September täglich um 11 und um 14 Uhr statt.

Von OZ