Vatikan, Petersdom und Kolosseum: Inmitten der Coronavirus-Epidemie in Norditalien ist eine 10. Klasse der Greifswalder Martinschule nach Rom zur Abschlussfahrt geflogen. Seit Sonntag befinden sich 17 Schüler auf Entdeckungstour in der italienischen Hauptstadt, eine weitere 10. Klasse besucht derzeit Prag. Die Studienfahrten in die europäischen Hauptstädte sind für die Schüler ein lange geplanter Höhepunkt zum Abschluss der gemeinsamen zehnjährigen Schulzeit.

Als die Coronameldungen aus Italien und dann auch aus Tschechien aufploppten, standen natürlich die Fahrten infrage, sagt Schulleiter Benjamin Skladny. In engem Kontakt mit dem Auswärtigen Amt, das weder Rom noch Prag als Risikogebiete einstuft, und in Rücksprache mit dem Schulträger, der Odebrecht-Stiftung, gab Skladny dann einen Tag vor der Abreise grünes Licht für die Fahrten. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leichtgemacht und nach bestem Wissen und Gewissen entschieden“, so der Leiter des Evangelischen Schulzentrums.

„Wir hätten unserem Sohn eine große Freude genommen“

Die Schüler genießen jetzt die italienische Metropole am Tiber, besuchten bereits den Petersdom und das Kolosseum. Kati Pehnke, Mutter eines 15-jährigen Schülers, freut sich über die Bilder ihres Sohnes aus Rom, die eine gut gelaunte Klasse zeigen.

„Wir hätten unserem Sohn eine große Freude genommen, wenn wir ihm die Reise untersagt hätten“, sagt sie. „Wir sehen das sehr entspannt.“ Nachdem am Dienstag die ersten Coronafälle in Greifswald vermeldet wurden, sieht sich die Mutter in ihrer Entscheidung sogar bestätigt. „Inzwischen gibt es ja auch hier ein Ansteckungsrisiko.“

Keine Reiseverbote für Klassenfahrten

Vom Kultusministerium wurden bislang keine generellen Reiseverbote für Klassenfahrten ausgesprochen. „Allerdings sind Reisen in Länder mit erhöhten Krankheitsfällen, wie zum Beispiel Norditalien nicht zu empfehlen“, heißt es in einem Ministeriumsschreiben vom 24. Februar, das allen Schulen zuging und noch immer gilt.

Schulleitungen und Lehrkräfte sollten die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes beachten und in eigener Verantwortung entscheiden. Das habe man getan, so Skladny. Das Risiko einer Romfahrt hält er für vertretbar. Der Erreger sei doch bereits in Greifswald. „Wenn man das bis zum Ende durchdekliniert, dann kann man sich gar nicht mehr bewegen.“

Entscheidung wurde den Eltern freigestellt

Obwohl die Fahrten als Unterricht gelten, wurde den Eltern in diesen beiden speziellen Fällen freigestellt, ob sie ihre Kinder mitfahren lassen. Zwei von 19 Schülern aus der Rom-Klasse sowie zwei Schüler aus der Prag-Klasse blieben in Greifswald. Ihnen und ihren Eltern war das Risiko zu hoch.

Die vier Schüler besuchen nun die Schule, wie Skladny berichtet. Die Vorsitzende des Gesamtelternrates an der Martinschule, Claudia Metz, ist überzeugt: „An unserer Schule wurde verantwortungsvoll entschieden.“

Quarantäne? „Dann ist das eben so.“

Nun hoffen alle, dass die beiden Klassen am kommenden Wochenende gesund nach Hause kommen. Besondere Schutzmaßnahmen seien dann vonseiten der Schule nicht geplant. Die Schüler würden nach der Rückkehr wieder den Unterricht besuchen. Wenn allerdings das Gesundheitsamt eine 14-tägige Quarantäne verhängen sollte? „Dann ist das eben so“, sagt Skladny.

Am Humboldt-Gymnasium hat Schulleiter Ulf Burmeister eine ähnlich schwere Entscheidung wie sein Kollege der Martinschule nicht treffen müssen. „Wir konzentrieren alle Klassenfahrten auf eine Woche im September, so dass wir zum Glück keine Fahrten absagen müssen.“ Die Vorbereitungen für die Fahrten in diesem Jahr liefen erst einmal ganz normal weiter.

Auch am Jahn-Gymnasium sind derzeit keine Fahrten in Länder mit hoher Coronaaktivität geplant. Bei der Planung künftiger Fahrten werde geprüft, ob Reiserücktrittsversicherungen auch kurzfristige Absagen einschließen, so Direktor Bernd Albrecht.

Desinfektionsspender nur für Lehrer

Die Zunahme von Coronafällen war nochmals Anlass für Schulleitungen und Lehrer, die Schüler für die Einhaltung der Hygieneregeln zu sensibilisieren. Bislang gibt es leider für Schüler keine Desinfektionsmöglichkeiten, kritisiert Schulleiter Ulf Burmeister die Ausstattung auf den Schülertoiletten.

Desinfektionsmöglichkeiten sind tatsächlich bislang nur in den Lehrerbereichen vorhanden, wie Stadtsprecherin Andrea Reimann bestätigte. „Wenn die Gefahrenanalyse weitere Schritte vorsieht und entsprechende Anordnungen vom Land, dem LAGUS oder dem Landkreis kommen, dann wird dort weiter nachgerüstet“, sagte Reimann.

Von Martina Rathke