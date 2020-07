Trotz Denkmalschutz: Pflaster auf alter B 96 verschwindet für Ostseeküstenradweg

Mesekenhagen

Bereits als Kind radelte Erich Ehrenberg zwischen Greifswald und Mesekenhagen über das Pflaster der alten B 96. „Als eine über ein Jahrhundert erhaltene Kleinpflasterstraße ist die alte B 96 auf dieser Länge einmalig“, schwärmt Ehrenberg. Deshalb setzte sich der Mesekenhagener Landwirt mit Nachdruck für den Erhalt der Straße ein und beantragte im August 2019 die Aufnahme des Kulturgutes in die Denkmalliste.

Sein Ansinnen: Mit der Unterschutzstellung den im Zuge des Ostseeküstenradweges geplanten Rückbau der Chaussee zu verhindern. Die Aufnahme von 5,5 Kilometer der auf das 19. Jahrhundert zurückgehenden Straße in die Denkmalliste des Kreises hat Ehrenberg zwar erreicht, doch den zweiten Teil seines Wunsches – der Erhalt der Straße in seiner ursprünglichen Form – kann er vermutlich abschreiben.

Zwei widerstreitende Entscheidungen in einer Behörde

Im September, so informiert Mesekenhagens Bürgermeister Geert-Christoph Seidlein (Wählergemeinschaft) auf OZ-Anfrage, beginnt in der Ortslage der Umbau der Straße zu einer Trasse mit einem kombinierten Ostseeküstenradweg.

Denn nahezu zeitgleich zur Aufnahme in die Denkmalliste erteilte der Kreis Ende Februar 2020 die denkmalrechtliche Genehmigung für den weitgehenden Rückbau der historischen B 96. Zwei widerstreitende Entscheidungen, über die Ehrenberg nur den Kopf schütteln kann. Statt des Basaltpflasters wird mit Ausnahme von Mesekenhagen ein Asphaltband die unter Denkmalschutz gestellte Straße ersetzen.

Touristische Interessen wiegen schwerer

Der Kreis duckt sich vor einer inhaltlichen Begründung der Genehmigung weg und beruft sich auf OZ-Nachfrage darauf, dass das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege eine solche befürwortet habe. Es gebe keinen Anlass, die fachliche Beurteilung des Landesamtes in Zweifel zu ziehen, so Kreissprecher Froitzheim. Also nachgefragt beim Landesamt, das im Februar 2020 die Denkmalwürdigkeit der Pflasterstraße anerkannte: „Die Tatsache eines Denkmals schließt nicht aus, dass Weiterentwicklungen geschehen“, so Ministeriumssprecher Christian Moeller. Die Entwicklung des Tourismus sei in Mecklenburg-Vorpommern wichtig, wozu auch die Schaffung von Radwegen gehöre. „Eine Verweigerung der Genehmigung kam daher nicht in Betracht.“

Für die Gemeinden und das Amt Landhagen gab es mit der Genehmigung keinen Grund, von den seit Jahren vorangetriebenen Plänen und errungenen Kompromissen abzuweichen, so Seidlein, der zugleich auch stellvertretender Amtsvorsteher im Amt Landhagen ist. Zumal die Abstufung der B 96 von einer Landes- in eine Gemeindestraße im Jahr 2000 von den betroffenen Gemeinden Mesekenhagen, Wackerow und Neuenkirchen als unliebsames Geschenk empfunden wurde, eine Klage gegen das Land aber scheiterte. Mit dem Umbau zum Radweg verringert sich für die Gemeinden der Aufwand zur Verkehrssicherung, räumt Seidlein ein.

Fördersätze sehr hoch

Während zumindest in Mesekenhagen in der Straßenmitte Basaltpflastersteine erhalten und um zwei Asphaltstreifen für Radfahrer ergänzt werden, wird für die Abschnitte nördlich und südlich des Ortes, für die ebenfalls die denkmalrechtliche Genehmigung gilt, das historische Pflaster komplett entfernt und durch Asphalt ersetzt. Erhalten bleiben lediglich die Alleebäume. Finanziert wird der etwa 3,5 Millionen Euro teure Bau des 6,3 Kilometer langen Abschnitts des Ostseeküstenradwegs weitgehend aus Fördermitteln. Für die förderfähigen Anteile sind die Fördersätze mit 99 Prozent sehr hoch.

„Alte Leute kommen nicht mehr zum Einkaufen“

Ehrenberg ist fassungslos, weil von der unter Schutz stehenden Straße so gut wie alles, was er kennt und liebt, verschwindet. Doch nicht nur das: „Wir reden heute viel von Nachhaltigkeit. Nun soll das alte neutrale Pflaster weggerissen und durch belasteten Asphalt ersetzt werden“, schimpft er. Die Straße habe zwar inzwischen Dellen, sei aber äußerst robust und seit ihres Baus niemals grundsaniert worden. „Das stellen Sie sich mal bei heutigen Straßen vor.“

Deshalb steht die alte B 96 unter Denkmalschutz Der 5,5 Kilometer lange Straßenabschnitt der alten B 96 zwischen Leist III und der Grenze zum Kreis Vorpommern-Rügen gilt als materielles Zeugnis einer befestigten Landstraße aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Straße ist in einem guten historischen Überlieferungszustand erhalten geblieben, auch wenn in einem 1,2 Kilometer langen Teilabschnitt zwischen der Abfahrt Gristow und der Ortslage Mesekenhagen Asphaltierungen erfolgten und in Mesekenhagen die Pflasterung größere Schäden aufweist. Dazu gibt es Bodenwellen und Bereiche, die Senkungen aufweisen. Dies ändert jedoch laut der Kreisverwaltung nichts an der Denkmalfähigkeit und Denkmalwürdigkeit des Straßenabschnitts. Der Denkmalschutz umfasst den gesamten Straßenabschnitt mit dem historischen Basaltpflaster mit Polygonalverlegung, den beidseitigen Banketten, den Alleebäumen und Wegseitengräben.

Mit dem Denkmalschutz-Vorstoß erhofften sich Anwohner auch, dass die Straße durchgängig für Autos befahrbar bleibt. Denn sollte die Chaussee nun wie geplant weichen, bekommen vor allem die älteren Leute Probleme, befürchtet Ehrenberg. „In Mesekenhagen gibt es kein Geschäft. Auf der alten B 96 trauen sich die Älteren noch mit ihrem Auto zum Marktkauf. Aber auf der B 105 wird das zum Problem.“ Ähnlich sieht das Kerstin Neubauer aus Groß Karrendorf.

Die Auffahrt auf die Bundesstraße sei kreuzgefährlich, berichtet sie. Dazu kommt, dass sich die seit Jahren versprochene Sanierung der K 2 von Leist nach Neuenkirchen immer wieder verzögert. „Die Aussicht auf Erhalt von Fördergeldern für den Ostseeküstenradweg macht die Verantwortlichen offenbar blind für die gegebenen Umstände“ so Neubauer.

„Projekt ist ein großer Kompromiss“

Befahrbar für Autos bleibt die Straße lediglich in Mesekenhagen und einzelnen Abschnitten bis zu bestehenden Abfahrten. An der Seniorenanlage am südlichen Ortseingang wird eine Ampel gebaut, damit Fahrzeuge sicher auf die B 105 gelangen. Alle Grundstücke und Landwirtschaftsflächen bleiben mit Fahrzeugen erreichbar,versichert das Amt.

Gemeindechef Seidlein weiß um die Kritik. „Dieses Projekt ist ein großer Kompromiss in vielerlei Hinsicht - eine eierlegende Wollmilchsau.“ Widerstreitende Interessen wie die von Anwohnern in Mesekenhagen, die wegen des Krachs gern komplett auf das alte Pflaster verzichtet hätten, von Anwohnern wie Ehrenberg, die die Straße wegen des Denkmalschutzes gern erhalten hätten, des Naturschutzes, der um jeden Baum rang, und die Erwartungen von Einwohnern und Radtouristen, die einen Radweg wollen, auf dem ihnen nicht der Lenker um die Ohren fliegt, mussten in einem Projekt zusammengeführt werden.

„Seit 2013 haben wir intensiv an dem Projekt geplant“, so Seidlein. Zweifel, dass das Projekt nun nochmals gekippt wird, hat der Gemeindechef nicht. Die europaweite Ausschreibung für die Ortslage Mesekenhagen läuft bereits.

Widerstand angekündigt

Anwohner wie Erich Ehrenberg und Kerstin Neubauer wollen allerdings nicht aufgeben. Inzwischen hat der Landwirt Kontakt zu einem Rechtsanwalt aufgenommen. Auch von Aktionen ist bereits die Rede, um die Planungen in letzter Minute zu stoppen.

Die Gemeindevertretung will in der kommenden Woche die Bürger per Flyer über den aktuellen Stand informieren. Wegen Corona musste auf eine große Info-Veranstaltung verzichtet werden. Der erste Abschnitt in Mesekenhagen soll aktuellen Planungen zufolge im Sommer 2022 fertig sein, die weiteren Abschnitte zwischen dem Kreisel am Marktkauf bis zur Abfahrt Gristow/Insel Riems im Jahr 2023, hofft Seidlein. Die historischen Basaltpflastersteine wollen die beteiligten Gemeinden weiterverwenden. „Ein Verkauf des Materials ist nicht beabsichtigt“, so Seidlein. „Wir überlegen zum Beispiel eine Nutzung des Pflasters in Gristow im Bereich der Kirche und des Hafens.“

Von Martina Rathke