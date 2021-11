Greifswald

Das waren schwierige Wochen für Erzieher, Kinder und Eltern der Kita Käpt’n Sprechdachs. Acht Kinder und drei Erzieher der Einrichtung wurden vor etwa drei Wochen nahezu zeitgleich positiv auf das Coronavirus getestet. Eine Erzieherin ist nach wie vor positiv, obwohl sie vollständig geimpft ist, bestätigt Barb Neumann, Geschäftsführerin der Berufsschule Greifswald gGmbH, die Träger des Sprachheilkindergartens ist.

Coronafälle in allen vier Kita-Gruppen

Dass nahezu zeitgleich insgesamt elf Coronafälle in der Kita aufgetreten sind, gibt nach wie vor einige Rätsel auf. Denn die Kita arbeitet mit festen Strukturen, in denen die Kinder in den vier Gruppen in der Regel keinen Kontakt zueinander haben.

Kinder durften weiter in die Kita

Durch die strikte Trennung der Gruppen konnte im Fall der Kita Käpt’n Sprechdachs auf eine Vollquarantäne verzichtet werden. Stattdessen ordnete das Gesundheitsamt eine so genannte Kita- oder Kohortenquarantäne an. Dabei dürfen die Mädchen und Jungen, die negativ getestet wurden, weiter die Kita besuchen. Allerdings müssen die Kontakte in der Freizeit eingeschränkt werden. Innerhalb der Einrichtung dürfen die Kinder nur Kontakt zu ihrer Gruppe haben und zu einem festen Erzieher. „Das war für uns nicht leicht zu stemmen, denn vier von acht Erzieher sind ausgefallen“, sagt Barb Neumann.

Eine gute Nachricht: keine Folgeinfektionen

Obwohl es in allen vier Kitagruppen je zwei Coronafälle gegeben hatte, durften sich die einzelnen Gruppen nicht untereinander mischen, um ein weiteres Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Diese strengen Regeln galten für zwei Wochen. Beim abschließenden PCR-Test ergaben sich keine Folgeinfektionen.

Gelockerte Quarantäneregeln bisher erfolgreich

Diese gelockerten Quarantäneregeln sind seit Mitte September im Landkreis Vorpommern-Greifswald möglich und sollen verhindern, dass Kinder und Familien all zu häufig von strikten Quarantänemaßnahmen betroffen sind. In der Vergangenheit mussten sich Kontaktkinder für 14 Tage in die häusliche Isolation begeben. Auch der Besuch des Spielplatzes auf dem Gemeinschaftshof war in dieser Zeit untersagt.

Die Erfahrungen der ersten Wochen mit den gelockerten Quarantäneregeln zeigen, dass es bisher selten zu Folgeinfektionen kommt. Das bewertet Barb Neumann als positiv. Auch bei Fällen am Ostseegymnasium und an der Berufsfachschule habe es nach Anwendung der Kohortenquarantäne bislang keine Folgefälle gegeben.

„Es lässt sich jedoch nicht sagen, ob diese Linie angesichts der steigenden Fallzahlen durchgehalten werden kann“, sagt Achim Froitzheim, Pressesprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald. „Da bei betroffenen Einrichtungen die Konstellationen und Strukturen immer voneinander abweichen, können im Gesundheitsamt hinsichtlich der Quarantäne auch immer nur Einzelfallentscheidungen getroffen werden“, so Froitzheim weiter.

Auch die Greifswalder Kita Unternehmungsgeister betroffen

In Greifswald ist derzeit neben der Kita Käpt’n Sprechdachs auch die Kita Unternehmungsgeister von Corona betroffen. Dies trifft auf vier weitere Kindertageseinrichtungen im Landkreis zu. Deutlich stärker haben im Moment die Schulen in Vorpommern-Greifswald mit dem Virus zu tun. Im Raum Pasewalk gibt es an einzelnen Bildungseinrichtungen Häufungen mit bis zu zwölf Fällen.

Von Katharina Degrassi