Trotz Klimanotstand: Darum gibt es weniger Radfahrer in Greifswald

Greifswald

Sind in Greifswald, der Fahrradhauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns, weniger Radfahrer als vor elf Jahren unterwegs? Das legt die aktuelle Radverkehrszählung für die Europakreuzung nahe, die die Stadtverwaltung zusammen mit dem Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeografie durchführte.

An den Hauptverkehrsachsen Wolgaster und Anklamer Straße und auch am Mühlentor wurden bei der Zählung im Mai deutlich weniger Radfahrer gezählt als im Juli 2008. Diesen drastischen Rückgängen, an der Wolgaster Straße mit –48 Prozent , Anklamer Straße –33 Prozent und Mühlentor –27 Prozent, stehen nur leichte Zuwächse auf der Robert-Blum-Straße (+ 11 Prozent) gegenüber. Insgesamt wurden an diesen Hauptfahrradachsen im Jahr 2019 genau 19 233 Radfahrer gezählt. 2008 waren es noch 25 081.

Einwohnerzahl stieg – Studierendenzahl sank

Die Vorstellung der Ergebnisse Ende November im Umweltausschuss ließ auch die Ausschussmitglieder weitgehend ratlos zurück. „Ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass sich signifikante Rückgänge ergeben haben“, sagte Gerd-Martin Rappen ( CDU) im Nachgang. Auch die Verwaltung kann sich die Abweichungen bislang nicht so richtig erklären.

„Auf Grundlage von lediglich zwei Datenerhebungen, 2008 und 2019, können keine validen orts- oder sachkonkreten Ursachen benannt werden“, sagte Stadtsprecherin Andrea Reimann. Die Bevölkerungszahl nahm zu 2008 sogar um knapp 4000 auf 58 000 Einwohner zu. Allerdings sank die Zahl der Studierenden von 11 900 auf 10 200, eine Bevölkerungsgruppe, die stärker als jede andere in Greifswald das Rad nutzt.

Nebel und kühl: Keine Schönwetterfahrer unterwegs

„Wir haben anfangs auch gerätselt“, so die Wirtschaftsgeografin Frauke Richter vom Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeografie, die das Projekt wissenschaftlich betreut. Sie ist überzeugt, dass die Schließung der Kiste als Hörsaal und des Studienkollegs in der Makarenkostraße Anfang des Jahres dazu führte, dass weniger Studierende zwischen den Standorten pendeln.

Auch städtebauliche Veränderungen wie die Errichtung der Bahn-Parallele und die Einrichtung des Campus Loefflerstraße werden Verkehrsströme verändert haben. Zudem spielte das Wetter am Zähltag nicht mit. Es war feucht und mit 13 Grad auch ziemlich kühl. „Schönwetterfahrer sind vermutlich auf andere Verkehrsmittel umgestiegen.“ Die Daten aus der aktuellen Zählung hält Richter deshalb sogar für belastbarer: „Wir haben jetzt Daten, die den Alltag abbilden und nicht die Spitzen an Sommertagen.“

Jörg König warnt vor voreiligen Schlüssen

Der Vorsitzende des Umweltausschusses, Jörg König (Grüne), warnte davor, voreilig Rückschlüsse aus den niedrigeren Zahlenwerten zu ziehen. „Die Zählung ändert nichts daran, dass Radfahren die Hauptfortbewegungsart in Greifswald bleibt“, sagte er. „Wir haben die Verwaltung gebeten, uns die Rohdaten zur Verfügung zu stellen.“ Auch Rappen bezeichnete die Ergebnisse der Zählung als „ersten Aufschlag“.

Möglicherweise führe ja die Konzentration der Institute am Beitz-Platz dazu, dass weniger Radfahrer über die Europakreuzung pendeln, so seine Vermutung. Dass der Radverkehr ganz maßgeblich vom Universitätsrhythmus mitbestimmt wird, zeigen beispielsweise die Ergebnisse in der Rubenowstraße. Dort stieg die Zahl der Radler immer in den typischen Zeiten zwischen den Vorlesungen an.

Radverkehrsfördernde Maßnahmen kommen an

Für die Wirtschaftsgeografin Richter sind die absoluten Zahlen nicht so entscheidend. „Uns ging es darum zu schauen, wo haben sich die Ströme hin verlagert, wo gibt es Potenziale und wo muss der Radverkehr besser gelenkt werden.“ Deutlich wurde dabei: der Radverkehr verlagerte sich von automobilzentrierten Straßen, wie der Wolgaster und der Anklamer, auf die Robert-Blum-Straße als Fahrradstraße. „Auch die starken Verkehrsströme auf dem Wall und die Domstraße haben gezeigt, dass radverkehrsfördernde Maßnahmen ankommen und ihre positive Wirkung erzielen.“

Stadtweit registrierten am Zähltag, den 22. Mai, 130 Zähler die Radfahrer an 51 Zählpunkten. Im gesamten Stadtgebiet wurden so 186 000 Fahrradfahrende erfasst, dabei teilweise auch mehrfach, weil sie die Strecke wieder zurückfuhren. Insgesamt legten sie 67 972 Kilometer zurück. Verglichen mit einem PKW haben die Radfahrer an diesem Tag 10 Tonnen CO2 vermieden.

Stationäre Zählgeräte geplant

Die eingesetzte Erfassungsmethode war im Vergleich zu 2008 ähnlich. In der Innenstadt sei sogar noch engmaschiger gezählt worden, wie Richter betonte. Dies habe zu genaueren Messergebnissen als 2008 geführt. Für weitere Daten soll die Messreihe nach Angaben der Stadt nun kontinuierlich fortgeführt werden. Denn schließlich soll mit ihnen die Radverkehrsplanung fortgeschrieben werden. Ein mobiles Zählgerät wird bereits eingesetzt. „Dieses Gerät hat am Mühlentor die Messergebnisse von Mai bestätigt“, sagte Richter. Zum Einsatz soll auch eine Dauer-Zähleinrichtung kommen.

Von Martina Rathke