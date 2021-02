Trotz Lockdown: Diese Greifswalder Unternehmer sind weiterhin für Sie da 

Greifswald

Noch bis mindestens 14. Februar befindet sich ganz Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie im Lockdown. Nun zeichnet sich erneut ab, dass dieser nochmals verlängert wird. Für einen Großteil der Einzelhändler bedeutet der Lockdown, dass sie ihre Geschäfte für den Publikumsverkehr nicht öffnen dürfen. Dennoch gibt es viele hiesige Verkäufer, die einen Liefer- und Abholservice anbieten. Die OSTSEE-ZEITUNG gibt einen Überblick, welche Geschäfte trotz der Pandemie weiterhin für Sie da sind*.

Buchhandel und Schreibwaren

Buchhandlung Scharfe

Bestellung online auf www.buchhandlung-scharfe.de oder telefonisch 038 34 / 89 49 67. Kostenlose Lieferung nach Hause oder Abholung vor Ort. Bis 17.30 Uhr bestellte und lieferbare Bücher können am nächsten Tag direkt in der Langen Straße 68 abgeholt werden. Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr, Sonnabend 10 bis 14 Uhr. E-Mail: info@buchhandlung-scharfe.de

Rats- und Universitätsbuchhandlung

Bestellung unter anderem online auf www.rats-unibuch.buchhandlung.de oder telefonisch unter 038 34 / 89 78 91. Lieferung versandkostenfrei mit Rechnung per Post oder Abholung an der Hintertür (Bar- oder EC-Zahlung möglich). Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr. E-Mail: info@rats-unibuch.de

Hugendubel

Bestellung unter anderem über den Hugendubel-Online-Shop, Abholung vor Ort beim Markt 20/21 von Montag bis Sonnabend 10 bis 14 Uhr. Telefon: 089 / 30 75 75 75

Papierhaus Hartmann

Bestellung unter anderem online auf www.papierhaus-hartmann.de, Abholung vor Ort in der Brüggstraße 11 möglich. Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, Sonnabend 10 bis 14 Uhr. Telefon: 038 34 / 26 91

Bekleidung und Accessoires

Krafczyk Männermoden

Lieferung und Abholung vor Ort in der Lange Straße 91. Telefon 038 34 / 26 39, E-Mail: datenschutz@maennermoden.de. Weitere Informationen auf www.maennermoden.de

E & N Collection

Bestellungen online auf www.e-n-online.de. Lieferung und Abholung vor Ort in der Langen Straße 32. Telefon: 038 34 / 89 73 89, Mobil: 0160 / 44 91 457, E-Mail: privateshopping@e-n-online.de

Trekkinghaus Greifswald

Bestellungen können Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr vor Ort in der Lange Straße 34 abgeholt werden. Telefon: 038 34 / 85 35 30, E-Mail: info@trekkinghaus-greifswald.de. Weitere Informationen auf: www.trekkinghaus-greifswald.de

Mazar – Style & Interieur aus Marokko

Eine Auswahl der Produkte zeigt Mazar auf dem sozialen Netzwerk Instagram auf www.instagram.com/mazar_greifswald. Abholung vor Ort in der Steinbeckerstraße 24. Mobil: 0176 / 34 98 10 94

Barfüssler

Bestellungen im Online-Shop auf www.barfuessler.com. Zudem gibt es eine Online-Beratung. Telefon: 038 34 / 324 604, E-Mail: beratung@barfuessler.com

Kunst und Handwerk

Kreativ- und Künstlerbedarf

Bestellungen telefonisch unter 038 34 / 77 56 85. Abholung vor Ort in der Langen Straße 24. Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Sonnabend 10 bis 16 Uhr. Eine Auswahl der Produkte gibt es auf der Facebook-Seite von Kreativ- und Künstlerbedarf

B wie Beiwerk

Bestellungen telefonisch unter 038 34 / 88 46 728. Abholung vor Ort in der Langen Straße 29–31. Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Sonnabend 10 bis 16 Uhr

fabelFrau Schmuck Design

Bestellungen im Online-Shop auf www.fabelfrau.de möglich. Mobil: 0151 / 424 60 167

Dekoration

Sylvis dicke Kiste

Abholung vor Ort im Elisenpark. Telefon: 038 34 / 82 65 76. Eine Auswahl der Produkte gibt es auf der Facebook-Seite von Sylvis dicke Kiste

Wohnen & Schenken

Telefonische Beratung und Bestellung unter der Nummer 038 34 / 898 443. Abholung vor Ort in der Brüggstraße 13. E-Mail: wohnenundschenken@t-online.de. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.wohnenundschenken-greifswald.de

Spielzeug und Kinderkleidung

Klamottchen –Atelier und Galerie

Abholung der Bestellungen nach telefonischer oder schriftlicher Absprache jeden Dienstag vor Ort in der Fleischerstraße 2 von 14 bis 17 Uhr. Produkte und Preise sind auf der Homepage www.klamottchen-greifswald.de einsehbar. Mobil: 0172 / 26 70 116, E-Mail: klamottchen-greifswald@gmx.de

Papatya Kinderkleidung

Bestellung telefonisch unter 0172 / 2670116 oder per E-Mail an info@papatya-kinderkleidung.de. Abholung vor Ort im Schuhhagen 30 nach telefonischer Absprache. Weitere Informationen auf www.papatya-kinderkleidung.de

Spielzeugladen „Flax & Krümel“

Bestellungen telefonisch und online. Abholung vor Ort in der Langen Straße 26. Erreichbar Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr unter der Nummer 038 34 / 77 64 20 und per E-Mail an spielwaren.flax-kruemel@gmx.de oder info@spielwaren-greifswald.de. Weitere Informationen gibt es auf www.spielwaren-greifswald.de

Baumärkte

Obi

Online-Reservierung auf www.obi.de sowie Abholung vor Ort in der Anklamer Landstraße 1 möglich. Ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro telefonische Order sowie kostenlose Lieferung im Umkreis von 30 Kilometern möglich. Montag bis Freitag 8 bis 19 Uhr, Sonnabend 8 bis 19 Uhr, Telefon: 038 34 / 88 96 70

Toom Baumarkt

Online-Reservierung auf www.toom.de sowie Abholung vor Ort in der Gützkower Landstraße 13–16. Optionale Lieferung ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro im Umkreis von 20 Kilometern gegen Lieferkosten. Telefon: 038 34 / 58 961-68 oder 038 34 / 58 961-59. Montag bis Sonnabend 8 bis 17 Uhr.

Elektronikfachmarkt

Media Markt

Bestellungen telefonisch oder online auf www.mediamarkt.de möglich. Lieferung und Abholung vor Ort in der Anklamer Landstraße 1 beim Elisenpark. Auf Wunsch Anschluss und Einbau der Neugeräte sowie die Altgerätemitnahme möglich. Montag bis Sonnabend 10 bis 18 Uhr. Telefon: 038 34 / 77 600

Expert Neuenkirchen

Online-Reservierung und Bestellung auf www.expert.de oder telefonisch unter 038 34 / 88 36 30. Lieferung oder Abholung vor Ort beim Marktflecken 1. Montag bis Sonnabend 9 bis 15 Uhr. E-Mail: info-gw@expert-nord.de

Geschäfte, die in der Pandemie geöffnet haben

Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Großhandelsmärkte, Wochenmärkte für Lebensmittel, Getränkemärkte, Zeitungsverkauf, Drogerien, Apotheken, Optiker, Blumenhändler, Babyfachmärkte sowie Tierhandlungen und Tierfuttermärkte haben unter Hygieneauflagen weiterhin für den Publikumsverkehr geöffnet.

Auf der vom Stadtmarketing Greifswald entwickelten Plattform „Greifswaldkaufzuhause" können hiesige Händler ebenfalls ihre Liefer- und Abholangebote eintragen.

Von Christin Lachmann