Greifswald

Ein großer Kontaktkreis führt zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Deswegen sind die Kindertagesstätten vom Land angehalten, angesichts der hohen Inzidenzen möglichst kleine Gruppen zu bilden.

Bis zu 100 Kinder in einer Kohorte erlaubt

Rein rechtlich ist es jedoch erlaubt, dass ein Kind in der Kita täglich bis zu 99 andere Mädchen und Jungen trifft. Im Greifswalder Kitaalltag ist es durchaus üblich, dass der Nachwuchs im Bereich der Drei- bis Sechsjährigen mit bis zu 70 anderen Kindern Kontakt hat. Das hat eine Umfrage unter Greifswalder Kitaträgern ergeben. Konkrete Folge: Ein positiver Coronafall hat dann Auswirkungen auf bis zu 70 Familien.

Krippe und Kita in der Regel getrennt

Laut OZ-Umfrage trennen die Einrichtungen in der Regel den Krippen- und den Kitabereich. Im Fall des Instituts Lernen und Leben (ILL), das in der Hansestadt drei Einrichtungen betreibt, bilden damit bis zu 30 Kinder die Krippen-Kohorte und bis 70 Kinder die Kita-Kohorte. Auch die Kreisdiakonische Kita gGmbH mit zehn Kitas in Greifswald und dem Umland verfährt auf diese Weise mit ähnlichen Gruppengrößen. In Einzelfällen wird im Kitabereich weiter untergliedert.

Personalsituation setzt Grenzen

Der städtische Eigenbetrieb Hansekinder mit elf Greifswalder Kitas gewährleistet eine Maximalgröße der Kohorte von 50 Kindern. „Noch kleinere Gruppen sind nicht möglich. Dafür ist unsere Personaldecke nicht groß genug“, sagt Betriebsleiterin Antje Wziontek-Franz.

Ähnlich begründet ILL-Sprecherin Henrike Thaut die Situation: „Eine weitere Trennung der Gruppen lässt der Personalschlüssel nicht zu, denn auch Randzeiten müssen mindestens doppelt besetzt sein aufgrund der Kohortentrennung.“

Gruppen im Früh- und Spätdienst gemischt

Üblich ist, dass die Gruppen zusammengelegt werden, sobald die ersten Kinder am Nachmittag abgeholt werden. Ähnlich wird auch in der Frühbetreuung verfahren. Für die Aufteilung in kleinere Kohorten wäre deutlich mehr Personal erforderlich. Bereits vor Corona war die Situation angespannt. Denn nirgends in Deutschland muss ein Erzieher derart viele Kinder zeitgleich betreuen wie in MV. In der Kita ist ein Betreuer für 15 Kinder zuständig, in der Krippe für sechs.

Britta Heinrich, Geschäftsführerin der Kreisdiakonische Kita gGmbH, sieht einen zusätzlichen Grund, der die weitere Trennung der Kohorten nur begrenzt sinnvoll erscheinen lässt: „In vielen Kitas sind Geschwisterkinder in anderen Gruppen eingebunden. Dadurch ist die Idee der strikten Trennung eben doch wieder lückenhaft.“

Keine Kita-Quarantäne bei Hansekinder-Kitas

Echtes Manko für die Familien der Hansekinder-Kitas ist, dass in diesen Einrichtungen in der Regel eine sogenannte Kita-Quarantäne ausgeschlossen ist, wie Wziontek-Franz weiter mitteilt. Kita-Quarantäne bedeutet, dass die Kinder nach dem Kontakt zu einem positiven Fall in der Einrichtung weiter in die Kita kommen dürfen. Lediglich die Kontakte im privaten Alltag müssen so weit wie möglich reduziert werden.

Für die Kita-Quarantäne gelten jedoch strenge Hygieneauflagen. Der Kitaalltag muss so organisiert werden, dass die betroffene Gruppe keinerlei Kontakt zu anderen Kindern hat. Sogar ein separater Eingang ist notwendig. Diesen gibt es in den Hansekinder-Kitas in der Regeln nicht, sagt Hansekinder-Betriebsleiterin Wziontek-Franz. Deswegen müssen die betroffenen Kinder für mindestens sieben Tage in die häusliche Isolation. Das bedeutet in aller Regel, dass ein Elternteil nicht zur Arbeit kann.

Über Kita-Quarantäne entscheidet Gesundheitsamt

Besser stehen diesbezüglich die Kitas des ILL und der Kreisdiakonischen Kita gGmbH da. Bei beiden Trägern sind die sogenannten Kita-Quarantänen grundsätzlich möglich. Beim ILL habe es in der Vergangenheit beide Fälle gegeben. Mitunter wurde vom Gesundheitsamt eine Vollquarantäne angeordnet, manchmal aber auch die Kita-Quarantäne.

„Lassen es das Infektionsgeschehen in der Einrichtung, die personellen Ressourcen sowie die räumlichen Gegebenheiten eine Gruppenquarantäne zu, halten wir die Betreuung weitestgehend aufrecht. Das prüfen wir jedes Mal individuell“, sagt Henrike Thaut.

Von Katharina Degrassi