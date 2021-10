Trotz Platzmangel: Verwaltungsgebäude in Greifswald wird nicht genutzt

Greifswald

Die Stadtverwaltung hat bereits im Frühjahr neue Räume in der Walther-Rathenau-Straße 11 angemietet und den Umzug mehrerer Ämter angekündigt – doch der Umzug verzögert sich. Das bestätigt Andrea Reimann, Pressesprecherin der Stadt Greifswald.

Zwar ist laut Reimann die Möblierung komplett und der Beratungsraum kann genutzt werden, allerdings gibt es derzeit keine Tiefbaukapazitäten, sodass sich die Breitbandanbindung verzögert. Zudem fehlen Netzwerkkomponenten für die Technik, sagt sie. Die genauen Umzugstermine stehen nach aktuellem Stand nicht fest.

Das Tiefbau- und Grünflächenamt, der Fuhrparkmanager, der Sicherheitsingenieur sowie die Datenschutzbeauftragte werden dort einziehen. Außerdem sollen die Abteilung Wirtschaft und Tourismus sowie das Amt für Bildung, Kultur und Sport die Räume künftig nutzen. Ursprünglich sollten die ersten Umzüge im April und Juni erfolgen, das Bildungsamt Anfang 2022 folgen.

CDU kritisiert den Umzug

Der Leerstand ruft Kritik der christdemokratischen Fraktion in der Bürgerschaft hervor. Die CDU moniert, dass die Stadtverwaltung zum Zeitpunkt der Anmietung keinen Plan für die zukünftige Nutzung und die vorbereitenden Maßnahmen gehabt habe, sagt Fraktionsvorsitzender Axel Hochschild. „Die Hauruck-Vorlage des Oberbürgermeisters zur Anmietung zusätzlicher Büroflächen für die Verwaltung, vorbei an der Bürgerschaft, stieß schon damals auf Kritik der CDU-Mitglieder im Hauptausschuss, da damit die Verwaltung wieder auf viele Standorte in der Stadt verteilt wird.“

Räume für Praktikanten und Azubis fehlen

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) sagte im Februar, dass die Voraussetzungen an den aktuellen Standorten nicht ausreichen. „Wir platzen in unseren jetzigen Standorten aus allen Nähten“, sagte Fassbinder. Vor sieben Jahre hatte die Stadt mit dem Umbau des alten Postgebäudes am Markt einen zentralen Anlaufpunkt für die Verwaltung geschaffen. Insgesamt arbeiten etwa 700 Personen in der Stadtverwaltung.

Adäquate Arbeitsplätze für die Auszubildenden oder Praktikanten und Räume für geförderte Projektstellen fehlen, erklärte das Stadtoberhaupt. Deswegen seien Praktika kaum möglich und Projektstellen würden nicht beantragt werden. Zur Bewältigung neuer Aufgaben setze die Verwaltung immer stärker auf ämterübergreifende Projektarbeit, wofür die räumlichen Möglichkeiten fehlten.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gerd-Martin Rappen, Vorsitzender des Finanzausschusses der Bürgerschaft und Fraktionskollege Hochschilds, spricht von einer sechsstelligen Summe für Miete und Mietnebenkosten, die seit März angefallen sei und befürchtet weitere Kosten in sechsstelliger Höhe. „Viel Geld, das an anderen Stellen in der Stadt sinnvoller investiert werden könnte“, sagt Rappen.

Von Christopher Gottschalk