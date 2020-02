Trotz Verdachts des Datenmissbrauchs: Greifswalder Polizist weiter im Dienst

Greifswald

Die Polizei in MV hat bereits vor Monaten auf den mutmaßlichen Datenmissbrauch eines Greifswalder Polizisten reagiert: Wie Gunnar Mächler, leitender Polizeidirektor der Polizeiinspektion Anklam mitteilte, könne der betreffende Beamte seit Frühjahr 2019 keine Datenabfragen mehr stellen. Gegen den AfD-nahen Polizisten besteht der Verdacht, Daten von Personen aus dem linken Spektrum ohne dienstlichen Grund abgefragt zu haben

Der Beamte sei nicht suspendiert oder beurlaubt. „Es gilt die Unschuldsvermutung – natürlich auch für diesen Beamten“, so Mächler. Alle Verdachtsmomente würden seriös geprüft.

Der Beamte sympathisiert auf seinem Facebookprofil offen mit der AfD. Politisches Engagement sei grundsätzlich allen Beamten erlaubt, so Mächler. „Das ist eine private, persönliche Entscheidung. Ob CDU, SPD, Linke, Grüne oder auch die AfD – das macht keinen Unterschied.“

Das politische Engagement greife erst dann in den Dienst über, wenn Ermittlungen unsachlich geführt oder Personen unterschiedlich behandelt würden. Laufende Ermittlungen will Mächler nicht kommentieren.

Interne Ermittlungen gegen Beamten

Am Montag war bekannt geworden, dass der AfD-nahe Beamte Klarnamen, Adressen, Geburtsorte und Altersangaben von einem Flüchtlingshelfer aus Vorpommern und einer jungen Frau aus Greifswald abgerufen hatte. Die Betroffenen und der Beamte waren Mitglieder in einer Facebookgruppe, in der Menschen aus dem linken und rechten Spektrum politische Ansichten austauschten. Dort wurden die Daten von anderen Gruppenmitgliedern veröffentlicht.

Nach einer Strafanzeige gegen den Beamten durch den Flüchtlingshelfer förderten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stralsund die Abfragen zutage. Die Behörde stellte alle strafrechtlichen Verfahren ein, weil es keine Beweise für einen Zusammenhang zwischen der Abfrage und der Veröffentlichung der Daten gegeben hätte. Nach OZ-Informationen laufen interne Ermittlungen gegen den Beamten.

Grüne kritisieren Innenminister Caffier

Die Grünen in MV verlangen nun die Einrichtung einer Stelle eines unabhängigen Polizeibeauftragten außerhalb der Polizeihierarchien. Er soll Ansprechpartner für Beamte sein, die solche Vorfälle melden wollen, sagte die Greifswalderin und Landesvorsitzende Ulrike Berger.

Der Landesdatenschutzbeauftragte sollte zudem Befugnisse erhalten, um Verstöße gegen den Datenschutz effektiv zu ahnden – derzeit könnte er nur Verwarnungen aussprechen. „Die Mehrheit der Polizist/-innen in MV hat unser Vertrauen verdient. Diese Schritte würden helfen, es wieder aufzubauen“, so Berger.

Berger nimmt das Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG) ins Visier, weil es Befugnisse der Polizei ausweitet. Es sieht unter anderem die Möglichkeit vor, Daten aus Smartphones und Computern auszulesen sowie bei schwerwiegenden Verdachtsfällen verschlüsselte Messengerdienste wie Whatsapp zu überwachen. „Jeder einzelne in der jüngsten Vergangenheit zutage getretene Datenmissbrauch sollte Innenminister Caffier eine Warnung sein.“

Linke fordern Aufklärung

Konsequente Aufklärung fordert Peter Ritter, innenpolitischer Sprecher der Linkspartei. „Sicher waren und sind es keine Skandale der Landespolizei in Gänze, es sind immer Verfehlungen einzelner Beamtinnen und Beamten“, so Ritter.

Er will wissen, wann und wie Handlungsempfehlungen der Kommission zur Aufklärung rechtsextremer Verbindungen im SEK umgesetzt werden – der Bericht liegt dem Innenministerium seit November vergangenen Jahres vor. „Der Greifswalder Fall zeigt, dass hier dringend Handlungsbedarf besteht.“

Landesinnenminister Lorenz Caffier ( CDU) sagte am Montag, dass unberechtigte Datenabfragen Konsequenzen haben würden. „So etwas dulde ich nicht in der Landespolizei.“

