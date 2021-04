Greifswald

Das Stadtradio 98eins erweitert noch im April das Programm um fünf neue Sendungen. Den Anfang macht das Literaturmagazin „Lesezeichen“, das am 8. April um 21 Uhr Premiere feiert. In diesem wird das Redaktionsteam Texte analysieren, Bücher rezensieren sowie Autorinnen und Autoren vorstellen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In dem neuen Talk-Format „Ein Blick ins Glas“ werden regional bekannte Persönlichkeiten im Studio zu Gast sein, um mit den Moderatorinnen und Moderatoren über Themen zu reden, mit denen man sie normalerweise nicht in Verbindung gebracht werden.

Die Idee hinter dem Format stammt von Paul Bark, der als stellvertretender Chefredakteur die neue Sendung mitbetreuen wird. So wolle man beispielsweise mit Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder über Videospiele sprechen oder mit hansestädtischen Geschäftsführern über Astrologie. Start der neuen Sendung ist am 17. April um 19 Uhr. Wer der erste Gast sein wird, verrät der Sender noch nicht.

Neue Musikformate werden in das Programm etabliert

Entstanden ist zudem ein neues „True-Crime“-Format. Bei diesem werden die beiden Moderatoren Josefin Hagen und Marius Fischer über reale Verbrechen und ungelöste Kriminalfälle berichten und diskutieren. Die Sendung für Krimi-Fans wird ab dem 15. April jeden zweiten Donnerstag um 20 Uhr gesendet.

Neues Futter für die Ohren gibt es für Musik-Enthusiasten sonnabends und sonntags: Die Sendung „Schizophrenie“ (Erstausstrahlung am 17. April um 22 Uhr) spielt elektronische Tanzmusik ab 120 Beats pro Minute aufwärts. Sub-Genres wie Tech-House, Drum’n’Bass oder Trance finden hier ihren Platz. In eine ganz andere Richtung geht das Format „1-3-5“ (Erstausstrahlung am 18. April, 20 Uhr, fortan 14-tägig). Namentlich an den Aufbau eines Dreiklangs angelehnt, steht in dieser Sendung das Phänomen polyphone Musik im Vordergrund.

Lesen Sie auch Greifswalds Stadtradio: Mit viel Engagement und ohne Mainstream auf Erfolgskurs

Radiosender ist auf der UKW-Frequenz 98.1 zu empfangen

Neben den neuen Sendungen sind auch langjährige Konstanten wie der „Schlagerexpress“, die Metal-Sendung „Obscurissimo“ oder der „Kulturbeutel“ weiterhin Bestandteil des Lokal-Programms aus und für Greifswald.

Radio 98eins, das ehrenamtlich von Studierenden oder Berufstätigen betrieben wird, ging im Jahr 2005 aus dem Festivalradio des „Greifswald International Students Festival“ (Gristuf) hervor und hat sich seitdem zu einer festen Größe in der Audiolandschaft der Stadt gemausert. Im Januar dieses Jahres feierte Radio 98eins mit einem durchgehenden 55-stündigen Sende-Marathon das 16. Jubiläumsjahr. Zu empfangen ist der Radiosender auf der UKW-Frequenz 98.1.

Von OZ