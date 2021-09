Über 100 Flaschen: Greifswalder Kanuten und NABU reinigen den Ryck

Greifswald

Alte Fahrräder, Flaschen über Flaschen, altes Holz und säckeweise anderer Müll. Das ist die Beute der gemeinsamen Müllsammelaktion HSG Abteilung Kanu/Drachenboot und des NABU, die den Ryck säubern wollten. Gesammelt wurde auf dem Wasser zwischen der Steinbeckerbrücke und dem Sperrwerk, entlang des Treidelpfades und am Ryckufer hinter dem Tierpark.

„Ein Paddelkamerad hat an einem einzigen Tag 29 Bierflaschen und einen Getränkekasten aus dem Wasser geborgen. Das hat uns sehr beeindruckt“, erklärten Paula Fischer den Anlass der Aktion. „Da war klar, dass etwas passieren muss.“ Sie kritisieren das achtlose Wegwerfen von Müll. Einerseits verschändelt das die Landschaft, andererseits gelange auch Kunststoff in die Nahrungskette: „Was heute als Plastikflasche im Ryck schwimmt, kommt später als Mikroplastik mit den heimischen Fischen zurück auf unsere Teller.“ Daher sammelten die Aktiven von Mitte Juli bis zum 20. August während des Trainings Flaschen, Folien und anderen Müll ein, der im Ryck schwamm.

Menschen werfen bei gutem Wetter mehr weg

Die Ausbeute macht betroffen: Es kamen 84 Bierflaschen, 31 andere Glasflaschen, 17 Plastikflaschen und 18 Getränkedosen, zusammen. Dazu noch weitere Verpackungen, Folien und anderer Müll. Der größte Teil wurde im Bereich des Museumshafens aus dem Wasser geholt. Dabei nahm die Menge der Getränkeverpackungen mit dem Ende der Sommerferien und den kühleren Temperaturen deutlich ab.

Am gemeinsamen Aktionstag wurde mit Engagierten vom NABU und aus dem Bereich der Landschaftsökologie der Uferbereich dann auch von der Landseite aus beräumt. Besonders viel Unrat fiel an Plätzen am Ryckufer hinter dem Tierpark an, die zum Feiern genutzt werden. Neben zahlreichen Getränke- und Lebensmittelverpackungen fanden sich dort auch Kleidungsstücke, ein Fahrrad und ein Zelt im Flachwasser. Derweil waren eine Reihe von Kajaks und ein Drachenboot auf dem Wasser unterwegs und bargen unter anderem Fender, Holzplanken und eine große Metallkiste. „Aufgrund des hohen Wasserstandes konnten wir mit dem Drachenboot leider nicht dort anlanden, wo wir vor zwei Jahren sehr viel Müll gefunden haben“, bedauerte Mathias Wernitz.

Ende September wird wieder sauber gemacht

Er hatte die Mithelfenden aus dem Bereich der Drachenbootmannschaften koordiniert. Im Rahmen der Umweltbildung nahmen auch Mitglieder der Kinder- und Jugendgruppen teil. Lars Eckerle, Trainer der Gruppe am Standort Hafenstraße, sah darin für die Kinder auch eine gute Möglichkeit, Steuerungstechniken zu üben. Nach zwei Stunden staunten die Sammelnden über die Menge an Unrat, die zusammengekommen war. Nach dem Sortieren konnten die Abfallbehälter befüllt werden, die von der Firma Remondis zur Verfügung gestellt wurden.

„Wenn wir in so kurzer Zeit so viel Müll allein am Ryck finden, wie groß wäre der Haufen, wenn alle Gewässer in MV gesäubert würden?“, fragte sich Marie Kasper vom NABU abschließend. Die Wassersportlerinnen und -sportler wollen weiter umherschwimmenden Müll aufsammeln. Dabei soll bis zum internationalen Coastal Cleanup Day am 18. September registriert werden, wie viel Unrat in den vier Wochen neu in den Ryck eingetragen wird.

