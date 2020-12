Greifswald

Bisher sind 12.130 Euro bei der diesjährigen Spendenaktion der Greifswalder Ostsee-Zeitung zusammen gekommen. In diesem Jahr sammeln wir für die Tagesstelle des Kreisdiakonischen Werks in der Lomonossowallee 50. Dort kümmern sich die Mitarbeiter um Menschen in Not, helfen nach Suchterkrankungen, Wohnungslosigkeit oder anderen Schieflagen. Das Geld soll die Anschaffung eines neuen Kleinbusses für Ausflüge finanzieren. Jede Spende hilft, egal wie groß oder klein.

OZ-Leser spenden für einen Kleinbus Bei der Tagesstelle des Kreisdiakonischen Werks in der Lomonossowallee 50 finden Menschen in Notsituationen Hilfe, beispielsweise bei Wohnungslosigkeit, Verschuldung oder Arbeitslosigkeit. Täglich können die Menschen hier einen geregelten Alltag erleben und bekommen Unterstützung bei den Aufgaben des täglichen Lebens. Wir sammeln Spenden für einen neuen Kleinbus, der für Ausflüge und Umzüge genutzt werden kann. Bitte helfen Sie mit, jede noch so kleine Summe zählt. Empfänger: Kreisdiakonisches Werk Greifswald-Ostvorpommern e.V. Verwendungszweck: Spende: OZ-WEIHNACHTSAKTION IBAN: DE28 1505 0500 0112 2487 48 BIC: NOLADE21GRW Mit der Angabe Ihres Namens auf dem Überweisungsträger willigen Sie ein, dass Ihr Vor- und Nachname sowie Ihre Spendensumme in der Zeitung veröffentlicht werden.

Das sind die neuen Spender

Dankeschön an die folgenden Greifswalder und Greifswalderinnen, die sich zuletzt beteiligt haben: Michael Eifert (50), Frank-Thomas und Barbara Göttsche (150), Bernd und Ulrike Schmeling (20), Jürgen Giebel und Henriette Arends-Giebel (50), Erika Retka (25), Manuela Heyding (25), Burghard und Regine Kuhr (30), Thomas und Kathrin Corty (50), Harald Hunecke (100), Marlies Mattutat (25), Andreas Göttsche (250), Gudrun Schnuchel (20), Christel Schulz (10), Eva-Maria Fiedanowski (30), Editha Möller (50), Barbara Selchow (20), Christiane Fenske (15), Anne Lipsky (100), Sven Krabbe (30), Jürgen Drenckhan (100), Ingrid Lenz (20), Marcus Jentzsch und Stephanie Trappe (50), Christian Johannes und Marion Angela Bahl (50), Doreen Sonnenberg (20), Albrecht und Edelgard Hartmann (100), Gerda Pufahl (20), Gudrun Wegner (30), Rosemarie und Norbert Firyn (30), Susanne Ruhnau (30), Annette Laudon (30), Martin Sebastian Wilhelm (100), Horst Jäger (100), Irmgard Hartwig (20), Rainer und Regina Pech (30), Birgit Rietow (100), Dieter und Angelika Radde (50), Tilmann Beyrich (50), Dirk Mischkale (250), Daniela Zühlke (100), Klaus Dieter und Renate Schulz (50), Manfred und Gabriele Zander (20), Herbert und Betty Krüger (20), Franziska Ranzau (200), Beate Krauel (20), Katrin Krüger (50), Eckhard und Ingrid Winter (30), Lothar Klamm (30), Joachim und Gabriele Hauswald (25).

Von chg