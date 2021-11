Über 2000 Gäste beim 1. Greifswalder Drachenfest auf Deponieberg 

Greifswald

Mit bis zu 50 Kilometer pro Stunde pfeift der Wind über den Greifswalder Deponieberg, als Anne Zimak mit ihren Töchtern Erna (6) und Rosi (3) am Sonntagmittag einen Drachen steigen lässt. „Eine super Sache ist das hier. Und der Blick auf die Stadt ist wunderschön, welch ein tolles Panorama“, zeigt sich die junge Mutter begeistert. Noch gern erinnere sie sich an die Drachenfeste in Ludwigsburg, die sie als Kind besuchte: „Schön, dass es dies jetzt auch in Greifswald gibt!“

Zur Galerie Hunderte kleine und große Gäste machten sich am Sonntag zum 1. Greifswalder Drachenfest auf. Es fand auf dem Deponieberg an der Ladebower Chaussee statt.

„Nach der pandemiebedingten Absage im Vorjahr freuen wir uns riesig, dass unser Drachenfest nun erstmals auf diesem weitläufigen Gelände stattfinden kann, das Wetter mitspielt und so viele Besucher herfinden“, sagte Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der veranstaltenden Greifswald Marketing GmbH (GMG). Noch am Morgen hingen dicke Wolken am Himmel über Greifswald, schauerte es. Aber kaum schlugen die Kirchenglocken zehn Uhr, vertrieb der starke Wind aus Südwest den Regen und in Scharen wanderten oder radelten Familien aus allen Stadtteilen zur Ladebower Chaussee. Nicht wenige kamen mit den Bus: der Greifswalder Verkehrsbetrieb hatte einen kostenlosen Shuttle vom Hauptbahnhof eingerichtet. Gleich nach der offiziellen Eröffnung des Festes verteilten sich bereits rund 300 kleine und große Gäste auf dem Areal. „Bis zum Nachmittag kamen 2100 Kinder und Erwachsene. Echt Wahnsinn“, freute sich GMG-Projektleiter Lukas Neumeister über die riesige Resonanz.

Den alten Kinderdrachen hervorgeholt

Unter ihnen auch Stephan Schmidt-Bandelin mit seiner Frau Annika und den drei Kindern Magnus (6), Amalia (3) und Leora (1). „Den Drachen habe ich noch als Kind gebaut. Das ist jetzt etwa 23 Jahre her“, sagte der Vater stolz. Allerdings hatte er angesichts des starken Windes Mühe, den gelb-blauen Himmelsstürmer in der Luft zu halten. „In Dänemark haben wir schon mal geübt, mussten aber noch Ersatzteile kaufen“, verriet die dreifache Mutter und fügte hinzu: „Das Drachenfest ist total schön. Wir hatten vorab Sorge, dass es mit dem Wetter nichts wird.“ Aber der Himmel riss auf, zeigte gegen zwölf Uhr sein schönstes Novemberblau bei strahlendem Sonnenschein.

Auch zur Freude von Christina Kniehase, die mit ihren Kindern Helene (3) und Wilhelm Rabe (7) einen Drachen steigen ließ. „Den habe ich bei Oma und Opa bemalt“, erzählte Wilhelm, der sich für ein Logo des Minecraft-Computerspiels entschieden hatte.

Während die kleinen Himmelsstürmer Mühe hatten, sich in der Luft zu halten, blähten sich die riesigen Profidrachen von Cornelia und Ulf Sadewasser sowie Mathias Lewerenz zu imposanter Größe auf. Die drei Hobbypiloten stammen aus Sundhagen und brachten gleich mehrere der über zehn Meter langen Exemplare mit, die gut im Erdreich verankert wurden. „Windböen bis zu 40 oder 50 km/h sind eigentlich zu viel. Da heißt es, aufpassen, damit die Schnüre niemanden verletzten“, so Ulf Sadewasser. Immer wieder machten sie deshalb auf die Absperrungen aufmerksam.

Lammbratwürste vom Grill

Etwas weniger Wind herrschte am Fuße des Berges, wo Dörte Wolfgramm-Stühmeyer mit ihrem Mann Christian nach und nach 200 Lammbratwürste auf den Grill legte und an hungrige Besucher verkaufte. Das Besondere daran: „Das Fleisch stammte von jenen Schafen, die hier im Sommer auf dem Deponieberg weiden“, sagte die Biolandwirtin aus Levenhagen. Gleich nebenan verteilte Jörn Roth, Vorstand der Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald (WGG), mit seiner Kollegin Mandy Olbrich kostenlosen Punsch. Wer noch keinen Drachen hatte, konnte einen am Stand des Spielzeugladens „Flax und Krümel“ erwerben. Auch die Kunstwerkstätten waren gekommen, hatten den beliebten „Tattooautomaten“ in Stellung gebracht, an dem sich sogleich eine Kinderschlange bildete.

Für Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) war es ein gelungenes Fest, das unbedingt eine Neuauflage erfahren sollte. Gemeinsam mit Marie Vopel und Dörte Wolfgramm-Stühmeyer agierte er als Jury, die die schönsten Drachen prämierte. Die hatten Finn, Imad und Johanna im Gepäck. Sie konnten sich unter anderem über Freizeitbad-Gutscheine freuen.

Von Petra Hase