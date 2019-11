Rostock

Ein Spieler aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald hat am vergangenen Freitag beim Eurojackpot 267 322 Euro gewonnen. Dazu habe er einen Systemtipp verwendet, teilte die Lotto-Gesellschaft am Montag in Rostock mit.

Beim Systemspiel werden anders als beim Normalspiel mehr als 5 plus 2 Zahlen angekreuzt. So konnte der unbekannte Spieler einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse sowie fünf weitere Treffer im fünften Gewinnrang verbuchen. Im Eurojackpot befinden sich nun 79 Millionen Euro.

Von RND/dpa/ps