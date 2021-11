Greifswald

Was für eine Resonanz beim ersten Nikolauslauf in der Hansestadt: 409 Stiefel wurden in der vergangenen Woche bei der Stadtinformation abgegeben. Diese werden nun an die 37 teilnehmenden Händler in der Innenstadt verteilt, mit kleinen Überraschungen bestückt und in den Schaufenstern ausgestellt.

Ab dem 6. Dezember können sich die kleinen Besitzer dann auf die Suche begeben. Die Hugendubel-Filiale ist eines der Geschäfte, die sich an der Aktion beteiligen. Geschäftsführer Jens Finger wurden am Montag von Innenstadt-Koordinatorin Ramona Wolf 13 Stiefel übergeben. Er will diese mit Büchern und Süßigkeiten bestücken.

Kinder erhalten Schuhe auch bei einem Lockdown zurück

„In meiner Heimatstadt Neumünster gab es früher eine ähnliche Aktion. Dort hingen Buchstaben in den Schaufenstern, die ein Lösungswort ergaben. Dort konnte man Geld und Sachpreise gewinnen. Ich habe das Lösungswort aber nie erraten können. Es war einfach zu schwer“, sagt Finger und lacht.

Einzig ein nächster Lockdown könnte für den ersten Nikolauslauf noch hinderlich werden. „Wenn die Geschäfte schließen müssen, erhalten die Kinder ihre Schuhe auf jeden Fall auf einen anderen Weg zurück“, verspricht Ramona Wolf.

Von Christin Lachmann