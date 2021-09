Über 800.000 Euro Lotto-Gewinn: Glückspilz aus Vorpommern-Greifwald gesucht

Vorpommern-Greifswald

Ein Lottogewinner aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald wird noch immer gesucht. Der Spieler oder die Spielerin hatte am 13. August im Eurojackpot dank fünf Richtiger und einer richtigen Eurozahl in der Gewinnklasse 2 die Summe von 836.537,40 Euro gewonnen. Bislang hat sich der Glückpilz jedoch noch nicht gemeldet und seinen Gewinn angefordert. Das geht aus einer Mitteilung von Lotto Mecklenburg-Vorpommern hervor.

Im Gegensatz zu einer Spielteilnahme unter www.lottomv.de, per Abo oder Kundenkarte, bei der Gewinne umgehend auf das Konto überwiesen werden, erfolgte in diesem Fall die Spielteilnahme anonym in einer Lotto-Annahmestelle. Deshalb müssen die Spielteilnehmer selbst aktiv werden und mit ihrer Spielquittung die Gewinnansprüche in einer Lotto-Annahmestelle oder direkt bei Lotto Mecklenburg-Vorpommern geltend machen.

Von OZ