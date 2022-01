Über ein Jahr Greifswald-Gutschein: Lohnt er sich für Kunden und Händler?

Greifswald

Um dem Einzelhandel in Greifswald, der durch die Corona-Pandemie ins Straucheln geraten ist, wieder einen Aufschwung zu verpassen, führte die Greifswald Marketing GmbH im November 2020 den Greifswald-Gutschein ein. Seit fast 14 Monaten können Hansestädter in Buchhandlungen, Modegeschäften oder auch Restaurants statt mit Bargeld oder EC-Karte mit dem Greifswald-Gutschein zahlen. Der größte Vorteil? Das Geld bleibt in der Stadt.

Die Resonanz nach der Einführung war immens. Vom Start bis zum 31. Oktober 2021 wurden Gutscheine im Wert von 314 000 Euro ausgegeben. In Summe macht das für diesen Zeitraum rund 28 000 Gutscheine. Nachdem diese zunächst nur im Wert von zehn Euro erhältlich waren, stockte das Stadtmarketing auf. So gibt es mittlerweile auch Gutscheine mit einem Wert von 25 Euro zu kaufen.

Zahl der teilnehmenden Einrichtungen fast verdoppelt

Allerdings wurden bis zum 31. Oktober vergangenen Jahres nur Gutscheine im Wert von 125 000 Euro eingelöst. Das bedeutet, dass der eine oder andere noch immer zu Hause liegt. Dabei lohne es sich, immer mal wieder einen Blick auf die teilnehmenden Akzeptanzstellen zu werfen, sagt Lukas Neumeister vom Stadtmarketing. Gemeint sind damit Unternehmen, bei denen die Gutscheine eingelöst werden können.

Beteiligten sich anfangs rund 60 Geschäfte, Gastronomen und Institutionen hat sich die Zahl inzwischen fast verdoppelt. Mittlerweile umfasst die Liste über 110 Akzeptanzstellen. Darunter befinden sich auch Dienstleister wie die Fahrradwerkstatt des Pommerschen Diakonievereins oder Einrichtungen wie das Freizeitbad oder der Tierpark.

Stadtmarketing verzichtete auf Provision

Die Gutscheinkarten, die es unter anderem an der Stadtinfo sowie in den Filialen der Sparkasse Vorpommern und der Volksbank Vorpommern zu kaufen gibt, bestehen zwar aus Plastik werden jedoch wiederverwendet. „Sobald eine Akzeptanzstelle die Gutscheine zurückbringt und abrechnet, werden diese gereinigt und dem Kreislauf wieder zugeführt. Bei etwaigen Beschädigungen an Gutscheinkarten werden diese aus dem System genommen. Das passiert allerdings nicht sehr häufig“, erklärt Neumeister.

Mussten die Händler anfangs bei den Greifswald-Gutscheinen noch eine Provision von fünf Prozent zahlen, verzichtete die Greifswald Marketing GmbH im Jahr 2021 auf diese. Es war eine Maßnahme des städtischen Corona-Soforthilfepakets.

Die Freude bei Maik Wittenbecher (Stadtmarketing, links), Modehändler Frank Embach und Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) war groß, nachdem der Greifswald-Gutschein im November 2020 eingeführt wurde. Quelle: Christopher Gottschalk

Unternehmen entscheiden über Auszahlung des Restbetrags

Von Anfang als Akzeptanzstelle dabei ist auch die Rats- und Universitätsbuchhandlung. Mindestens einmal die Woche werde in der Buchhandlung ein Greifswald-Gutschein eingelöst, sagt Mitarbeiterin Jana Rapphahn. Sie begrüßt, dass der Wert mittlerweile nicht mehr nur zehn, sondern auch 25 Euro umfasst. Für Unternehmen sei der Greifswald-Gutschein rentabel, „weil es keine Verluste gibt“, fügt Rapphahn an. Doch was ist, wenn ein Restbetrag vom Gutschein übrig bleibt? „Dann zahlen wir diesen aus“, erklärt die Buchhändlerin weiter.

Das ist nicht über all der Fall, wie Lukas Neumeister weiß. Denn jeder Akzeptanzstelle stehe es frei, wie sie mit Restbeträgen umgeht: „Wir möchten, dass die Akzeptanzstellen so wenig Aufwand wie möglich mit der Abrechnung des Gutscheins haben. Wenn ein Restbetrag nicht ausgezahlt werden kann, dann ist das die interne Entscheidung der jeweiligen Akzeptanzstelle.“

Buchhändler setzten Teilnahme kurzzeitig aus

Auch sorgte der Greifswald-Gutschein zwischenzeitlich bei den Buchhandlungen der Stadt für Unstimmigkeiten. Wegen rechtlicher Bedenken hatten sie ihre Teilnahme am Greifswald-Gutschein kurz nach der Einführung für einige Tage ausgesetzt. Die Händler fürchteten einen möglichen Verstoß gegen das Gesetz zur Buchpreisbindung.

Doch die Einschätzung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gab kurze Zeit später Entwarnung. Da es sich bei dem Greifswald-Gutschein um ein einheitliches System für sehr viele verschiedene Arten angeschlossener Läden handelt, gab es nichts zu beanstanden.

Bislang keine weiteren Gutschein-Werte geplant

Doch wie soll es nun mit dem Gutschein-Modell weitergehen? Eine weitere Wertsteigerung wie beispielsweise 50 Euro sei bislang nicht geplant, erklärt Neumeister. Denn das Konzept beruht darauf, dass die Händler so wenig wie möglich Aufwand haben sollen. Deshalb kann ein Gutschein auch nur in einem Laden eingelöst werden.

„Die Restsummenverrechnung funktioniert zuverlässig nur auf zwei Wegen: Zum einen in Form von Papiergutscheinen, dies entspricht jedoch nicht unserem Anspruch und ist zudem wenig nachhaltig. Eine andere Möglichkeit wäre ein digitales Gutscheinsystem, das Chipkarten und eine entsprechende Software beinhaltet. Dies würde für die Akzeptanzstellen bedeuten, dass sie neue Technik und Software anschaffen müssten“, so der Stadtmarketing-Mitarbeiter.

Von Christin Lachmann