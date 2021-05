Rügen/Greifswald

Georg Vaegler (77) ist froh, dass er noch lebt, wenn er an das Bootsunglück Ende März zurückdenkt. Helfer zogen ihn und einen anderen Angler aus dem Wasser. Aber nur er überlebte das Unglück vor Rügen. Er meldete sich jetzt bei der OSTSEE-ZEITUNG, um den Menschen zu danken, die an diesem Sonntag schnell handelten.

Georg Vaegler erinnert sich an den windigen Tag an diesem Märzsonntag: „Wir trieben mit dem gekenterten Boot im vier Grad kalten Wasser in Richtung Küste Rügen.“ Dass er heute Zeilen an die OZ schreiben kann, verdanke er zwei jungen Menschen, „die mutig und selbstlos in das kalte Wasser sprangen und uns an Land brachten“.

„Ihnen gebührt größter Respekt“

Er musste erleben, dass es sein Angelpartner trotz sofortiger Hilfe im Krankenhaus nicht überlebt hat. „Die Familie des Verstorbenen bedankt sich ebenfalls für den selbstlosen Einsatz. Für die Rettung können wir den Rettern und Helfern nicht genug danken. Ihnen gebührt größter Respekt und Dank“, sagt Georg Vaegler.

Zusammen mit einem 80-Jährigen brach er am 28. März in Greifswald zu einem Angeltörn auf. Zur Unfallzeit herrschte im Greifswalder Bodden böiger Südwestwind bis zur Stärke sieben. Bodden und Ostsee waren etwa vier Grad kalt. Die Männer, beide stammen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald, sollen laut Polizei an der Küste im Norden des Boddens mit einem 4,40 Meter langen und 1,60 Meter breiten Boot der Marke Ibis 2 mit Außenbordmotor gestartet sein.

Reanimation vor Ort

Das Ziel war Stahlbrode. Dort kamen die Rentner aber nie an. Das Boot kenterte und trieb zusammen mit den Anglern auf die Südspitze der Insel Rügen zu. Spaziergänger holten die beiden erschöpften Männer aus dem vier Grad kalten Wasser. Georg Vaegler überlebte, sein Begleiter nicht.

Der 80-Jährige war laut Polizei so stark verletzt, dass er noch vor Ort reanimiert werden musste. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht und erlag dort seinen Verletzungen. Der 77-Jährige wurde ins Sana-Krankenhaus in Bergen eingeliefert.

Die Polizei findet in diesem Zusammenhang dankende Worte für die Spaziergänger, die den Notruf abgesetzt hatten. „Das Paar ist knapp 20 Meter ins Wasser gegangen, um den beiden Männern zu helfen“, sagte eine Sprecherin.

Boot wurde sichergestellt

Das Todesermittlungsverfahren seitens der Polizei ist mittlerweile abgeschlossen. Bei der Staatsanwaltschaft ist dieser Fall aber noch nicht abgeschlossen. Das Boot wurde nach dem Unfall sichergestellt und genau untersucht.

„Die Ursache für das Kentern des Bootes ist noch nicht hinreichend geklärt. Hier muss entschieden werden, ob es noch Aufklärungsmöglichkeiten gibt“, sagt Martin Cloppenburg, Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund. Noch könne nicht ausgeschlossen werden, ob durch Fahrlässigkeit der Tod des Anglers verursacht wurde.

Von mo