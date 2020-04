Ückeritz

Feueralarm am Karfreitag in Ückeritz: Am Nachmittag gegen 17 Uhr brannte in der Wockninstraße die Alte Schule bis auf die Grundmauern nieder. 60 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Ückeritz, Loddin und Koserow löschten den Brand. Zur Ursache wollte Einsatzleiter Bernd-Eberhard Koos von der Feuerwehr Ückeritz nicht spekulieren. Brandstiftung liege aber auf der Hand, weil auf dem verfallenen Gelände immer wieder Kinder gesehen werden, die zwischen den alten Baracken spielen. Das Areal ist ein Schandfleck im Ort.

Als die Ückeritzer Kameraden kurz nach 17 Uhr eintrafen, stand das Gebäude lichterloh in Flammen. Die 2000 Liter Wasser, die die Ückeritzer für den Erstangriff auf dem Fahrzeug zur Verfügung hatten, waren schnell aufgebraucht. „Die Wasserentnahme war problematisch. Weil wir hier einen schwachen Hydranten haben, mussten wir Wasser aus dem Brunnen auf dem Gelände holen. Dafür kam die Tragkraftspritze zum Einsatz“, sagt Koos.

Um Wasser zu pumpen, wurde vor Ort eine Tragkraftspritze eingesetzt. Quelle: Henrik Nitzsche

Das marode Gebäude war dennoch nicht zu retten. Es brannte bis auf die Grundmauern ab. Mit vier B-Strahl- und vier C-Strahlrohren wurde das Feuer bekämpft. Koos schätzt, dass in einer Stunde etwa 60 000 Liter Wasser entnommen wurden. Zur Verstärkung hatte er zunächst auch Benz und Pudagla angefordert, sie jedoch dann wieder zurückgeschickt.

Probleme mit enger Zufahrt

Zu den Schwierigkeiten bei der Wasserentnahme kamen die Probleme beim Zugang des Geländes und das Nachrücken der Feuerwehrkräfte mit weiteren Fahrzeugen. Die Wockninstraße, die von der B 111 bis zum Campingplatz führt, ist schmal und nur einspurig befahrbar.

Das Gebäude steht auf dem Gelände des ehemaligen Kinderferienlagers, in welchem sich zu DDR-Zeiten alljährlich hunderte Kinder erholten. Das Gelände liegt seit der Wende 1990 brach und verkommt immer mehr. Etliche der Holzbaracken sind bereits völlig zusammengefallen und verfault. Bis in die 1960er Jahre war hier auch die Schule untergebracht.

Die Wockninstraße in Ückeritz ist einspurig befahrbar. Quelle: Henrik Nitzsche

Mit der alten Schule verbindet Dietmar Koch, ehemaliger Ückeritzer Wehrführer, besondere Erinnerungen. „Als Steppke bin ich hier in den 60er Jahren noch zwei Jahre zur Schule gegangen“, erzählt er, während vor ihm das alte Gebäude nur noch in den Grundmauern steht. „Klar, dass das wie Zunder brennt. Das Pappdach war teilweise schon eingestürzt, rundherum war es ein Bretterverschlag. Das war ein Schandfleck“, sagt Koch.

Der vielleicht bald verschwindet: Die Ückeritzer setzen auf einen Investor aus dem Bereich Klinik- und Gesundheitsmanagement, der auf dem etwa 12 000 Quadratmeter großen Grundstück eine Eltern-Kinder-Kureinrichtung bauen will. 2022 soll die Einrichtung fertig sein.

Rauchschwaden kilometerweit zu sehen

In Ückeritz ist am Freitagnachmittag die Alte Schule in der Wockninstraße komplett abgebrannt. 60 Kameraden löschten das Feuer und verhinderten ein Übergreifen auf den nahen Wald. Quelle: Henrik Nitzsche

Die schwarzen Rauchschwaden des Feuers waren kilometerweit zu sehen und wurden auf dem Festland nicht nur in Wolgast, sondern sogar in Rubenow gesehen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Kameraden mit schwerem Atemschutzgerät löschen. Dank ihres schnellen Handelns konnte ein Übergreifen der Flammen auf den nahen Wald verhindert werden. Damit ist größerer Schaden abgewendet worden, denn wegen der bereits seit Wochen wieder anhaltenden Trockenheit gilt wieder die Waldbrandwarnstufe 2.

In Ückeritz ist am Freitagnachmittag die Alte Schule in der Wockninstraße komplett abgebrannt. 60 Kameraden löschten das Feuer und verhinderten ein Übergreifen auf den nahen Wald. Quelle: Henrik Nitzsche

Gegen 18 Uhr war das Feuer durch die Einsatzkräfte komplett gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Brand übernommen.

Von Henrik Nitzsche und Cornelia Meerkatz