Die Bilder aus dem Zimmer einer Einrichtung für psychisch Kranke und Menschen mit Beeinträchtigungen in Ueckermünde sind erschreckend. Unrat und Unordnung überall. Damit nicht genug: „Ein beißender, stinkender Geruch nach Müll, Urin und Schweiß, völlig undefinierbar. Es ist ungepflegt und dreckig. Das Zimmer ist in einem desolaten Zustand. Es liegt Müll herum. Alkoholflaschen neben Paracetamol und Ibuprofen... Es ist einfach unerträglich“, schildert eine besorgte Mutter aus Niedersachsen gegenüber dem NDR-Nordmagazin. Ihr Sohn lebe dort bereits seit einigen Jahren, berichtet sie.

Bei der Einrichtung handelt es sich nach OZ-Information um ein Haus der Ameos-Gruppe, die in Deutschland, Österreich und in der Schweiz über 80 Einrichtungen betreibt. In Ueckermünde gibt es neben dem Klinikum unter anderem auch noch ein Poliklinikum, ein Klinikum für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie sowie ein Pflegehaus für 120 Menschen. Und genau darum geht es.

„Zimmer – eine Müllhalde“

Die Mutter des Pflegebedürftigen hat Bilder im Internet veröffentlicht, die einen unhaltbaren Zustand dokumentieren. Sie klagte, dass es ihrem Sohn in der Einrichtung sehr schlecht ergehe. Seine körperliche Hygiene sei mangelhaft, sein Ernährungszustand „eine Katastrophe“. Laut ihrer Aussage sei das Zimmer eine Müllhalde, nach ihrer Einschätzung „hygienisch bedenklich“.

Die Ameos Krankenhausgesellschaft Nord mbH, von der OSTSEE-ZEITUNG mit den Vorwürfen konfrontiert, räumt den Fall ein: „Dabei handelt es sich um ein einzelnes Zimmer im Tannenhof, einem Teil der Einrichtung der Ameos Eingliederungshilfe Ueckermünde“, so Erken Schröder, Leiterin des Bereichs Kommunikation.

Laut Internetseite des Unternehmens gebe es im Tannenhof vier Wohngruppen mit insgesamt 41 Pflegeplätzen für Menschen mit psychischen und seelischen Erkrankungen. Ameos vermiete interessierten Klienten Zimmer und biete gleichzeitig Leistungen der Eingliederungshilfe an, so Schröder. Ziel sei es, den Bewohnern ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. „Das gemietete Zimmer ist privater Lebensraum des Mieters und darf ohne seine Einwilligung nicht betreten werden“, betont sie.

Einrichtungsleiter kannte die Situation

Der von der Mutter des Betroffenen geschilderte Fall sei dem Einrichtungsleiter seit Langem bekannt. „Er war während der letzten Wochen und Monate intensiv darum bemüht, Abhilfe aus der durch den Mieter herbeigeführten nicht angemessenen Situation zu erreichen“, sagt Erken Schröder. Dies sei mittlerweile zum Wohle des Mieters gelungen, versichert sie. Was das konkret bedeutet – bleibt offen.

Wie eine Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG in Schwerin ergab, sind die Vorwürfe gegenüber der Einrichtung beim Sozialministerium MV seit Montag bekannt. Wie Ministeriumssprecher Alexander Kujat erklärte, seien noch am selben Tag erste Maßnahmen zur Aufklärung eingeleitet worden. „Wir haben sofort die zuständige Heimaufsicht des Landkreises Vorpommern-Greifswald informiert und sehr schnelle Kontrollmaßnahmen und Prüfungen angeordnet“, sagt er.

Am Dienstagmorgen habe die Einrichtung vor Ort begonnen, sich ein Bild zu verschaffen. Das Ministerium, so Kujat, erwarte zügig einen Bericht der Heimaufsicht. Sowohl der Träger als auch die Heimleitung und die Pflegedienstleitung seien aufgefordert, detailliert Auskunft zu den Vorwürfen zu geben.

Ministerium: Es geht um Schutz der Bewohner

„Wir werden auf dieser Grundlage in enger Abstimmung mit dem Landkreis weitere Maßnahmen ableiten. Es gibt keine Vorverurteilung, es geht aber um den Schutz der Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner sowie um die Sicherung einer angemessenen Qualität des Wohnens“, sagt der Sprecher.

Laut Kujat prüfe die Heimaufsicht eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt in jeder Einrichtung mindestens einmal jährlich, ob die im Einrichtungenqualitätsgesetz und in den dazugehörigen Verordnungen zu Bau, Personal und Mitwirkung gestellten Anforderungen eingehalten werden. Bei der Prüfung arbeite die Behörde eng mit dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) und den Kostenträgern zusammen. „Die Corona-Pandemie hatte allerdings auch Auswirkungen auf die Heimaufsicht“, erklärt Kujat. Zum Schutz der Bewohner seien die Regelprüfungen innerhalb der ersten Welle ausgesetzt worden.

Letzte Kontrolle vor zwei Jahren

Genau das bestätigt auch Anke Radlof, Mitarbeiterin der Pressestelle des Landkreises. Die letzte Prüfung der Einrichtung in Ueckermünde sei daher am 24. Juni 2019 erfolgt. Dabei festgestellte Mängel seien durch den Träger des Hauses unter Auflagen und Fristsetzung beseitigt worden. In der Vergangenheit seien gegenüber anderen Einrichtungen keine besonderen Auffälligkeiten zu erkennen gewesen.

Von den jüngsten Vorwürfen habe der Landkreis erst am Montag erfahren. „Daraufhin wurde umgehend das Gesundheitsamt kontaktiert und ein mit der Heimaufsicht gemeinsamer anlassbezogener Prüftermin für den 29. Juni festgesetzt und durchgeführt“, so Anke Radlof. Kontakt zur Mutter des Betroffenen habe es nicht gegeben, denn Ansprechpartner für den Landkreis sei die gesetzliche Betreuerin. Nur der dürfe der Kreis Auskünfte erteilen.

Kreis stellte Mitarbeiter ein

In Vorpommern-Greifswald gibt es zahlreiche Einrichtungen, die unter die Kontrollpflicht der Heimaufsicht fallen. Das sind laut Radlof 22 besondere Wohnformen (wie im geschilderten Fall), 42 teilstationäre und 42 stationäre Pflegeeinrichtungen sowie vier Gemeinschaftsunterkünfte. Beim Tannenhof von Ueckermünde, so Anke Radlof, „handelt es sich um einen Einzelfall, der nicht dem Leistungserbringer Ameos angelastet werden kann. Die Heimaufsicht hat zudem nicht das Recht, die geschützte Wohnung – und darauf hat der Betroffene einen Anspruch – ohne Zustimmung zu betreten und die hygienische Situation zu prüfen.“

Radlof versichert, dass Kontrollen in der Regel einmal jährlich stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie ab März 2020 seien die Möglichkeiten jedoch eingeschränkt gewesen. Dem Kontrollrückstand habe der Kreis mit der Einstellung zweier Mitarbeiter Rechnung getragen.

