Ueckermünde

Am Freitagnachmittag, 12. November, hat ein Unbekannter eine Apotheke die Herausgabe von Bargeld gefordert. Dabei zog er einen pistolenähnlichen Gegenstand aus seiner Jackentasche und hielt diesen in Richtung der Apothekerin, die sich zu diesem Zeitpunkt alleine in der Apotheke befand.

Die Frau lehnte eine Geldübergabe ab und drängte den Tatverdächtigen in Richtung Tür. Dieser verließ daraufhin die Apotheke und flüchtete fußläufig in Richtung Kirche.

Der Tatverdächtige soll ca. 1,65 m groß sein und wird auf 55 - 60 Jahre geschätzt. Er ist Brillenträger und hat einen grauen Bart. Bekleidet war er zur Tatzeit mit schwarzer Oberbekleidung, einer schwarzen Mund-Nasen-Bedeckung und einem grünen Basecap mit der Aufschrift „Wernesgrüner“.

Wer hat etwas gesehen? Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771 / 82 224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von OZ