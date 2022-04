Ukraine-Mahnwache in Greifswald: Tränen bei der Nationalhymne 

Greifswald

Millionen Ukrainer musste ihr Heimatland verlassen und ihre Ehemänner, Väter und Söhne zurücklassen, nachdem die russische Armee in die Ukraine einmarschierte. Seit zwei Monaten herrscht ein heftiger Krieg in Europa. Die Lage spitzt sich immer weiter zu.

Am Sonntag versammelten sich über 100 Menschen auf dem Greifswalder Marktplatz zu einer Mahnwache unter dem Motto „Freiheit und Frieden für die Ukraine – Freedom and Peace for Ukraine“. Darunter Dutzende Ukrainer, die Flaggen ihres Heimatlandes um die Schulter trugen und Schilder hochhielten, auf denen „Stopp Putin, Stopp Krieg“ oder „Gestern Georgien, heute Ukraine, morgen Baltikum, übermorgen ganz Europa“ geschrieben stand.

Oberbürgermeister: „Ich weiß, dass Sie zurück wollen“

Zu Beginn der Mahnwache gab es eine Schweigeminute, um den Opfern des Krieges und den Geflüchteten zu gedenken. Danach begab sich Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) ans Mikrofon. Seine Rede wurde von einer Ukrainerin übersetzt.

„Ich weiß, dass Sie nicht freiwillig hier sind und dass Sie zurück nach Hause wollen“, wendete er sich an die Kriegsflüchtlinge und fügte hinzu, dass man alles tun werde, damit sie sich hier wohlfühlen. Zudem dankte er den vielen Ehrenamtlichen, die in den vergangenen Wochen Spendenaktionen für die Ukraine organisierten, aber auch den vielen Greifswalder Institutionen wie etwa der Unimedizin und den beiden großen Wohnungsunternehmen WGG und WVG für ihre Unterstützung.

Tränen bei Nationalhymne

Nach seiner Rede traten mehrere Frauen nach vorn und stimmten die ukrainische Nationalhymne an. Die umstehenden ukrainischen Teilnehmer der Mahnwache sangen mit, einigen liefen dabei Tränen über das Gesicht.

Man habe die Warnzeichen nicht wahrgenommen, mahnte Christoph Volkenand von der Tierschutzpartei während seines Redebeitrages an. Wladimir Putin plane entweder ein neues Zarenreich oder fürchte die Demokratie, so Volkenand. Die Angriffe in der Ukraine gehen indes mit ungeminderter Härte weiter. Russische Soldaten werden darüber hinaus beschuldigt, eine Reihe von Kriegsverbrechen begangen zu haben. Der Konflikt scheint weit davon entfernt zu sein, eine Lösung oder gar ein Ende zu finden.

Von Christin Lachmann