Immer mehr Geflüchtete kommen aus dem Kriegsgebiet an. Weiter bleibt die Solidarität in der Bevölkerung hoch. Viele Sachspenden erreichen das neue Logistiklager in Greifswald. Auch wenn der Kreis auf Gemeinschaftsunterkünfte verzichten will, könnten Geflüchtete in Turnhallen untergebracht werden.