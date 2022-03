Ukrainischer Professor aus Greifswald: Russische Bevölkerung kenne Ausmaße nicht

Greifswald

Die Bilder, die derzeit aus dem Heimatland von Roman Dubasevych zu sehen sind, sind schockierend. Sie zeigen Gewalt, Flucht, Krieg – und sie werden tiefe Wunden bei den Ukrainern hinterlassen. Das Gefühl, hier in Sicherheit zu sein, während sich Freunde und Verwandte in Lebensgefahr befinden, mache benommen, sagte Dubasevych.

Am Dienstagabend gab der Lehrstuhlinhaber für Ukrainische Kulturwissenschaft beim Forum der Initiative „Gemeinsam für psychische Gesundheit“ Einschätzungen darüber, was derzeit in der ukrainischen Seele vorgeht. Er war einer von mehreren Gästen, die zum Thema „Seelische Auswirkungen des Angriffskrieges auf die Ukraine: Hilfe für psychisch Belastete. Wie können wir unterstützen?“ eingeladen wurden. Über 100 Menschen nahmen an dem Online-Forum teil.

Ukrainer fürchten um Unabhängigkeit

„Dieser brutale Krieg hat nochmals gezeigt, dass die Geschichte der Ukraine und auch die Geschichte der Welt ein Porzellanladen ist. In diesem tobt jetzt ein großer Kampf. Der Laden droht zu zerbrechen“, so Dubasevych. Als Kulturwissenschaftler befasse er sich seit mehreren Jahren mit der Vorgeschichte dieses Konflikts, der zuletzt im Jahr 2014 mit der Annexion der Halbinsel Krim durch Russland erneut hochkochte.

Die Ukrainer würden nun durch den Krieg in ihrem Land um ihre Unabhängigkeit und um ihre erkämpften Freiräume fürchten. Es sei ein Grund, weshalb sie seit Tagen so entschlossen und furchtlos kämpfen, machte Dubasevych deutlich. „Die Beziehung zu Russland wird als toxisch wahrgenommen. Als Putin an die Macht kam, gab es eine Verschlechterung des politischen Klimas. Es gab körperliche Eliminierungen von politischen Gegnern wie dem ehemaligen Premierminister Boris Nemzow oder Anschläge auf den Oppositionsführer Alexei Nawalny.“ Zu groß sei nun die Angst, dass dieses vergiftete politische Klima auch in der Ukraine herrschen wird, sollte Russland den Krieg gewinnen.

„Sie dachten, es gehe um eine Operation“

Die Putin-Regierung hat in den vergangenen Monaten ein Lügenkonstrukt aufgebaut und setzt auf die Taktik der Desinformation. So versucht der russische Machthaber, sein Volk vom Krieg gegen die Ukraine zu überzeugen. Er spricht von einer „friedensschaffenden Operation“, will die ukrainische Regierung „entnazifizieren“ und die ukrainische Bevölkerung „befreien“.

Bilder, die die Bombardierung von zivilen Häusern in Kiew zeigen oder Aufnahmen von getöteten oder verletzten Ukrainern werden nicht im russischen Staatsfernsehen gezeigt. „Viele Russen sind überrascht, dass es Krieg gibt. Sie dachten, es gehe um eine Operation. Tausende Mütter erreichen ihre Söhne seit Wochen nicht. Ihnen wird erzählt, dass sie zu einem Militär-Manöver fahren. Die Panzer fahren aber über die ukrainische Grenze und werden statt mit Blumensträußen mit Kanonenfeuer begrüßt“, sagte Dubasevych.

Neues psychologisches Hilfsprojekt Die Initiative „Gemeinsam für psychische Gesundheit“ (GPG) und das „Psychosoziale Zentrum für Asylsuchende und MigrantInnen in Vorpommern“ (PSZ) bieten seit dem 1. März psychologische Hilfe für durch den Ukraine-Krieg belastete Menschen an. Das Angebot richtet sich zunächst an Menschen mit ukrainischen und russischen Wurzeln, die unmittelbar betroffen sind. Bei dem Hilfsprojekt handelt es sich um ein niedrigschwelliges und kostenfreies Beratungsangebot, das digital oder in Präsenz möglich ist. Dafür stehen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten des ZPP und PSZ sowie beispielsweise russischsprachige Psychologinnen und Psychologen bereit. Ziel ist kurzfristige psychologische Unterstützung insbesondere bei Angstsymptomen oder traumatischen Belastungsstörungen. Termine für Beratungsgespräche können per E-Mail an gemeinsampsychischgesund@uni-greifswald.de vereinbart werden. Geplant sind zukünftig auch digitale Gruppen-Angebote für alle Menschen, die psychisch durch den Krieg belastet sind.

Mitgefühl auch für die russische Bevölkerung

In diesem Konflikt seien die „Geiseln des Tyrannen oft ahnungslos. Es sind 19- oder 20- jährige russische Soldaten, die jedes Jahr eingezogen werden. Es sind keine Berufssoldaten. Sie sind Geiseln, die gegen Vaterlandsliebe und Patriotismus kämpfen.“

Roman Dubasevych zeigte beim Forum nicht nur für seine Landsleute viel Mitgefühl. Er sagte auch, dass ihm ebenfalls die russische Gesellschaft leidtue: „Es gab sicherlich viele Mitläufer, die die Gewalt vom Putin-Regime mitgetragen haben. Aber es gibt viele Russen, die zerdrückt werden. Nicht nur von ihrem Diktator, der ihre Jugend und ihre Kinder mit diesem sinnlosen Krieg verheizt, sondern auch durch einen Teil der Sanktionen, die sie mit voller Wucht trifft. Es zeigt, wie ohnmächtig wir als Menschen sind, wenn wir in einer Diktatur leben.“

Der Professor ist dankbar dafür, wie viel weltweite Solidarität sein Heimatland in diesen schweren Zeiten erhält. Auch in der Hansestadt solidarisierten sich Greifswalder mit der Ukraine. Ob Kleidung oder Lebensmittel: Seit dem Wochenende wurden etliche Spenden gesammelt, die bald über Polen an die ukrainische Grenze gebracht werden. „Mein Plädoyer für die Ukraine wäre Hilfe in allen möglichen Aspekten. Humanitäre Hilfe, Deeskalation und der Versuch, Brücken aufrechtzuerhalten und bauen.

Von Christin Lachmann