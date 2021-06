Greifswald

Die Hitze hilft gerade nicht. Seit die Temperaturen steigen und Corona kaum mehr Thema mehr ist, scheint die Debatte um den richtigen Umgang mit dem Wildschweinen wieder Fahrt aufzunehmen. Das ist leider wenig hilfreich. In den vergangenen Monaten wurde die Stadtverwaltung immer wieder kritisiert für ihr Vorgehen. Nicht konsequent genug, zu konsequent, an der falschen Stelle konsequent. So richtig recht kann man es keinem machen, wenn 100 Schweine durch die Stadt laufen und sich mittlerweile heimisch fühlen. Allerdings: Niemand wird ernsthaft erwarten können, dass Obermeister Fassbinder und seine Entourage aus Jägern und Wildtiermanagern innerhalb von einer Woche alle Tiere aus der Stadt vertreiben. Die Vergrämung, das geplante Schießen der Tiere. Das alles braucht auch Zeit. Und so fair müssen alle sein: Diese Zeit sollte die Verwaltung nun bekommen. Das konsequente Vorgehen mit dem Gewehr, das planvolle Ausloten von guten Punkten für neue Hochsitze lässt vorsichtigen Optimismus zu. Und am Ende ist das wichtige Ziel nicht nur, die Tiere jetzt aus der Stadt zu jagen, sondern sie auch in Zukunft draußen zu halten.

Von Philipp Schulz