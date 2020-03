Umfrage: Das sagen Greifswalder zu einer Flagge Vorpommern-Greifswald

Greifswald

Nachdem der Kreistag Vorpommern-Greifswald in der vergangenen Woche eine eigene Flagge für den Landkreis auf den Weg gebracht hat, unterstützen Leser der OSTSEE-ZEITUNG das Vorhaben. Darauf deutet eine nichtrepräsentative Umfrage hin, in der sich zwei Drittel der Teilnehmer dafür aussprechen, dass der Landkreis eine eigene Flagge bekommen soll.

Bis Montagvormittag hatten insgesamt 141 Interessierte ihre Stimme bei der Onlineumfrage abgegeben. Ein Drittel der Teilnehmer, 31,2 Prozent, lehnt eine Landkreisflagge ab. 2,1 Prozent antworteten: „Ich weiß nicht“.

Heimatgefühle stärken

Die Christdemokraten im Kreistag wollen mit der Beflaggung Heimatgefühle und Identität der Bevölkerung bedienen und stärken. Landrat Michael Sack ( CDU) solle deswegen prüfen, wie teuer der Entwurf einer eigenen Flagge für den Landkreis wäre. Diese solle öffentliche Gebäude als solche kenntlich machen, argumentierte Sascha Ott ( CDU), Kreistagsabgeordneter und Teil des konservativen Flügels seiner Partei.

Scharfe Gegenworte hatte er für einen Ergänzungsantrag der Grünen gewählt, die am Christopher-Street-Day, der jährlich begangen wird, die Regenbogenflagge als Zeichen der Toleranz hissen wollten. „Sind Sie überhaupt noch ernsthaft bei der Sache oder ist es für Sie hier nur noch ein Kinderspiel?“, provozierte er in Richtung der Grünen, deren Antrag im Anschluss keine Mehrheit gefunden hatte.

CDU-Landrat ist für Landkreisflagge

Wie lange der Prüfauftrag dauern werde, könne derzeit noch nicht gesagt werden, teilte eine Kreissprecherin mit. Die Kosten würden sich im „überschaubaren Rahmen“ halten. Landrat Michael Sack stünde dem Projekt seiner Parteikollegen positiv gegenüber, hieß es weiter.

Der Landkreis Rostock und der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte haben bereits eigene Flaggen. In Schwerin versucht derzeit die Landtagsfraktion der AfD, mit dem Thema Flagge zu punkten: Am Landtag, der im Schweriner Schloss sitzt, will die AfD täglich die Flagge der Europäischen Union, der Bundesrepublik und des Landes sehen. Bisher wehen sie einzig an den Sitzungstagen.

Sie finden die Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG hier: Braucht der Landkreis Vorpommern-Greifswald eine eigene Flagge?

Lesen Sie auch:

Erfahren Sie mehr über den Autor

Von Christopher Gottschalk