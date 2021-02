Greifswald

Dieses Thema wird die Gemüter in Greifswald 2021 erhitzen: Die Stadt will Straßenführungen in der Innenstadt neu gestalten. Zahlreiche Autos könnten aus dem Zentrum verbannt werden.

Nun zeigt sich eine erste Tendenz bei OZ-Lesern – in einer nicht-repräsentativen Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG fordern zwei Drittel der Teilnehmenden eine weitestgehend autofreie Innenstadt in Greifswald.

122 von 180 Teilnehmenden (67,8 Prozent) sprachen sich dafür aus. Freie Fahrt für alle Verkehrsteilnehmer durch die Altstadt befürworteten hingegen 23,9 Prozent der Abstimmenden (43 Personen). Weiteren 14 Menschen war am wichtigsten, dass der Radverkehr Vorrang vor dem Kfz-Verkehr bekommt (7,8 Prozent). Einmal wurde die Antwort „Ich weiß nicht“ ausgewählt.

Greifswald plant umfassende Verkehrsberuhigung

Hintergrund sind Pläne für ein neues Verkehrskonzept, das eine umfassende Verkehrsberuhigung mit Vorrang für Fußgänger, Busse und Fahrräder vorsieht. Das Kasseler Unternehmen IKS Mobilitätsplanung stellte Ende Januar die Ergebnisse seiner Verkehrsanalyse im Auftrag der Stadt vor.

Demnach sei ein Drittel aller Kfz-Fahrten reiner Durchgangsverkehr ohne Nutzen für die Wirtschaft oder Einwohner. Die Planer schlugen vor, über Einbahnstraßen, Durchfahrtsverbote und mehr Fahrradzonen nachzudenken. Im Mai ist ein zweiter Workshop mit Bürgern geplant.

Von Christopher Gottschalk