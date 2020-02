Umfrage zu Feuerwerksverbot: 1700 Greifswalder diskutieren mit

Greifswald

In der Diskussion um ein mögliches Feuerwerksverbot zu Silvester hat die Stadtverwaltung die zweimonatige Befragung der Greifswalder abgeschlossen. Rund 1700 Einwohner beteiligten sich an der Befragung, mit der die Verwaltung ein Stimmungsbild einholen wollte. Mit der Auswertung, die nun im Februar erfolgen soll, rückt eine Entscheidung der Bürgerschaft näher.

Etwa 1500 Greifswalder gaben ihr Votum online ab, knapp 200 Greifswalder schickten den Fragebogen per Post. In der Stadtverwaltung ist man nicht nur mit der Beteiligung zufrieden, sondern auch mit dem Feedback. „Es gab viele positive Rückmeldungen zu der Umfrage“, so Stadtsprecherin Andrea Reimann. „Zum einen fanden die Teilnehmer das Thema relevant, zum anderen die Möglichkeit, sich mit der Befragung an der Meinungsbildung beteiligen zu können.“

Zu viel Müll, Lärm und Feinstaub

Rückblick: Die Sozialdemokraten hatten im Frühjahr vergangenen Jahres die Diskussion ins Rollen gebracht. Sie beklagten die steigende Feinstaubbelastung, das hohe Müllaufkommen und die Lärmbelästigung durch die Böllerei. „Manche Gebiete sehen zu Silvester aus wie Krisengebiete“, beklagte damals Fraktionschef Andreas Kerath. In einer knappen Entscheidung von 19 zu 18 Stimmen sprachen sich die Bürgerschaftsmitglieder für den SPD-Antrag aus, mit dem die Stadtverwaltung aufgefordert wurde, die Akzeptanz der Greifswalder für eine Beschränkung von Feuerwerken zu prüfen und zu schauen, wie andere Städte vorgehen. In einer kleineren, nichtöffentlichen Diskussionsrunde hatten Greifswalder bereits Vorschläge gemacht, unter anderem die Innenstadt böllerfrei zu machen und Plätze für die Knallerei beispielsweise am Museumshafen auszuweisen.

KiJuBei für Feuerwerksverbot

Die Verwaltung holte inzwischen Stellungnahmen von verschiedenen Institutionen ein. Der Kinder- und Jugendbeirat (KiJuBei) ist mehrheitlich „für ein allgemeines Verbot des Besitzes der Feuerwerke in privaten Haushalten“. Die Jugendlichen finden es schwierig, die Einschränkung von Feuerwerken an bestimmten Orten zu kontrollieren. Als Alternative schlägt der KiJuBei deshalb ein offizielles von der Stadt veranstaltetes Feuerwerk vor, wie beispielsweise in Paris oder Lissabon. „ Greifswald hat den Klimanotstand ausgerufen, nun sollte es das Ziel aller sein, bestmöglich auf unsere Umwelt zu achten.“ Die Silvesternacht, so der KiJuBei, wäre dafür ein guter, symbolisch starker Anfang.

Feuerwehr : 10 Prozent mehr Einsätze zu Silvester

Die Feuerwehr zählt die Zeit um Silvester zu den „regelmäßig einsatzstärkeren Tagen“ So wurde bei den vergangenen drei Jahreswechseln zwischen dem 28. Dezember und 4. Januar ein Anstieg der Einsätze um etwas mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Jahresschnitt verzeichnet. Vorrangig geht es dabei um Brände von Mülltonnen und Autos oder die „Restablöschung“ von am Boden stehenden Feuerwerksbatterien.

Polizei könnte Verbot nicht kontrollieren

Auch die Polizei hat sich inzwischen geäußert. Aus Sicht der Polizei Greifswald gilt auch hier der Jahreswechsel als Schwerpunkt. Sollte die Stadt eine Beschränkung des Feuerwerks beschließen, könne ein Kräfteaufwachsen zur Kontrolle nicht befürwortet werden, sagte Polizeisprecherin Katrin Kleedehn. Beschränkungen im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen ab einer gewissen Größenordnung, zum Beispiel am Markt ab 500 Teilnehmern, könnten sinnvoll sein, müssten dann aber durch den Veranstalter kontrolliert werden.

Große Mehrheit für Feuerwerk beim Fischerfest

An einer Online-Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG zum Feuerwerk beim Fischerfest hatten sich 677 Greifswalder beteiligt. Die überwiegende Mehrheit (81,3 Prozent) hatte gegen einen Verzicht auf die Knallerei votiert. Neun Prozent stimmten für ein generelles Verbot, 9,7 Prozent für umweltfreundliche Alternativen.

Die Umfrage, ob beim Fischerfest künftig noch ein Feuerwerk in den Abendhimmel steigt, gibt ein Stimmungsbild. Auf der Agenda der Bürgerschaft steht zunächst nur die Silvesterknallerei. Die Ergebnisse der Umfrage dazu sollen im März vorliegen. SPD-Fraktionschef Andreas Kerath hofft, dass die Bürgerschaft vor der Sommerpause über das Thema abstimmt. „Dann würde endlich zum Jahreswechsel 2020/21 Klarheit herrschen.“

