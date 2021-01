Umgestaltung Straße „An den Wurthen“: Greifswalder haben das Wort

Greifswald

Wie die Straße „An den Wurthen“ in Greifswald künftig aussehen soll, können Einwohner der Universitäts- und Hansestadt mitbestimmen. Die Stadt plant die Umgestaltung der Straße. Erste Projektentwürfe gibt es schon. Zu denen können sich Greifswalder ab sofort positionieren. Die Bürgerbeteiligung für das Vorhaben beginnt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Baubeginn für 2023 vorgesehen

Das neue Stadtarchiv in der Straße „An den Wurthen“ ist fertiggestellt, nur einen Steinwurf entfernt laufen Arbeiten zur Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 55 an der Hafenstraße für ein neues großes Wohngebiet für bis zu 1400 Einwohnern. Der gesamte Bereich soll aufgewertet und im Zuge dessen auch die Straße „An den Wurthen“ umgebaut werden. Wie das Stadtbauamt informiert, ist ein grundhafter Ausbau der Fahrbahn, die Anlage von Stellplätzen und Gehwegen auf beiden Seiten vorgesehen. Auch die Straßenentwässerung und Beleuchtung werden erneuert. Das haben die Stadtwerke und das Abwasserwerk mit ihrem Leitungssystem vor. An der Einmündung zur Wolgaster Straße soll eine Ampel für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Die jetzige Verkehrsführung innerhalb einer Tempo-30-Zone soll beibehalten werden. Ein Baubeginn für das Projekt, das mit Hilfe von Städtebaufördermitteln finanziert werden soll, werde für 2023 anvisiert.

Drei Varianten für Projekt entworfen

Das nach europaweiten Ausschreibung im Oktober 2020 mit der Planung beauftragte Ingenieurbüro entwarf drei Varianten. Die unterscheiden sich in der Anlage und Anzahl der Stellplätze im Abschnitt zwischen der Wolgaster Straße und dem Ende der Friedhofsmauer, den Breiten der Gehwege sowie in der Straßengestaltung im nördlichen Abschnitt vor der Einmündung in die Hafenstraße, geht das Bauamt ins Detail. Es weist darauf hin, dass die Varianten lediglich Planungsideen sind, die zur Diskussion gestellt werden. Die detaillierte Planung werde sich nach der Öffentlichkeitsbeteiligung anschließen.

Meinung der Greifswalder zu Planungsideen gefragt

Die Ausbauvarianten werden ab sofort auf der Internetseite der Stadt unter www.greifswald.de/de/wirtschaft-bauen-verkehr/bauen/grosse-tiefbaumassnahmen/ vorgestellt. Bürgerinnen und Bürger können bis zum 18. Februar ihre Meinungen äußern und Hinweise geben. Dies ist per E-Mail an stadtplanung@greifswald.de oder schriftlich möglich an das Stadtbauamt, Abteilung Stadtentwicklung/untere Denkmalbehörde, Markt 15 in 17 489 Greifswald.

Von OZ