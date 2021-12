Greifswald

Ciro Gentile sitzt an einem Ecktisch in seinem Restaurant „La Piazza“ am Greifswalder Markt. Draußen strömen Menschen vorbei, trinken Glühwein an verschiedenen Ständen und besuchen den Weihnachtsmarkt. Doch an diesem Samstag wird niemand eine Pizza oder Pasta in dem italienischen Restaurant bestellen. Denn Gentile gehört zu den Gastronomen, die wegen der 2G-plus-Regel ihre Türen geschlossen haben. Schon seit Ungeimpfte wegen der 2G-Regel ausgeschlossen sind, sinken seine Gästezahlen.

Seit Ende November müssen wegen der angespannten Corona-Lage Geimpfte und Genesene einen zusätzlichen Schnelltest für den Restaurantbesuch haben. Seitdem sehe es noch düsterer aus, sagt Gentile. „Drei, vier Tische am Tag waren besetzt. Das reicht nicht aus“, sagt er. Kurz danach schloss er. Sein Terminkalender sei bis Weihnachten gefüllt gewesen, doch mit den schärferen Corona-Regeln hätten viele Gäste Betriebs- und Weihnachtsfeiern von sich aus abgesagt.

Braugasthaus brechen Reservierungen weg

Seine Mitarbeiter habe er allesamt in Kurzarbeit geschickt, erklärt er. Einen Lieferservice wolle er nicht starten, weil die Kunden eher bei bekannten Anbietern bestellen und Gentile sich keine großen Hoffnungen auf zufriedenstellende Umsätze mit dem To-Go-Angebot mache. Auch sein Restaurant „Domingo“ mit Selbstbedienungstheke und Frühstücksangebot im Domcenter ist derzeit zu. Gentile hatte das „Domingo“ erst im vergangenen Sommer übernommen. Solange 2G plus gilt, werde Gentile beide Läden nicht wieder öffnen. Er hoffe, dass von der Stadt oder aus anderen öffentlichen Mitteln Hilfen an die betroffenen Gastronomen fließen, um ihnen unter die Arme zu greifen.

Gentile gehört zu einer Reihe Gastronomen in der Hansestadt, die unter den scharfen Corona-Regeln leiden. Das Störtebeker Braugasthaus am Markt schloss seine Türen am Nikolaustag und dem darauffolgenden Dienstag, weil alle Reservierungen abgesagt wurden, begründet Betriebsleiter Eric Förster.

Weil allein in der Küche mindestens sechs Mitarbeiter stünden und im Gastraum weitere vier, fünf Kellner sei die Rechnung nicht aufgegangen. 2G plus lässt die Umsätze schrumpfen. „Die Laufkundschaft ist uns komplett weggebrochen. Übrig blieben praktisch nur die Stammgäste und Kunden, die sich bereits auf der Arbeit getestet hatten“, sagt Förster. Einen Teil seiner Mitarbeiter setzt er statt am Tresen seit dem Wochenende in einem zum Testzentrum umfunktionierten Teil des Gastraumes ein. Der spontane Besuch solle so erleichtert werden, weil es das Ergebnis des Schnelltests nach etwa zehn Minuten gebe. Das Störtebeker Braugasthaus werde so geöffnet bleiben. „Wir haben jetzt wieder sieben Tage die Woche geöffnet“, versichert er.

Gastronom: „Das geht nicht“

Kheirou Messai bestätigt, dass es sich derzeit nicht lohne, sein Eiscafé San Marco und das Café Barista in der Knopfstraße zu öffnen. Am letzten Tag mit 2G habe er noch ein restlos gefülltes Café Barista gehabt, sagt er. Die Ernüchterung folgte am nächsten Tag: Das Café war leer. „Im Winter kommen die Leute nach drinnen, aber der zusätzliche Test hält sie fern. Ich kann auch nicht nur am Wochenende aufmachen, wenn viele Familien sich für den Weihnachtsmarkt testen lassen. In den Tagen danach muss ich dann Kuchen und Lebensmittel wegschmeißen, die ich nicht verkauft bekomme. Das geht nicht“, erklärt er. Wenn die 2G-Regel wieder gilt, werde er das Café Barista öffnen.

Geschlossen hat auch das asiatische Restaurant „Nam Long“ in Neuenkirchen. Im Asia-Restaurant „Shanghai“ am Hafen gibt es nur noch ein eingeschränktes Büfettangebot, weil die Gäste ausbleiben. Im Natürlich Büttners im Pommerschen Landesmuseum wird die Küche hingegen offenbleiben. „Wir lassen auf, solange wir dürfen und selbst, wenn wir nur draußen stehen und grillen“, sagt Co-Chefin Antje Büttner mit Hinweis auf das Adventsangebot mit Glühwein und Bratwurst auf dem Hof. „Die erste Woche nach 2G plus war eine Katastrophe“, sagt sie über die Gästezahlen nach den Regelverschärfungen. Seit in den vergangenen Tagen mehr Teststationen in der Innenstadt eröffnet haben, sei es aber wieder etwas besser geworden.

