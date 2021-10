Umsonstladen in Greifswald bietet zusätzliche Öffnungszeiten an

Greifswald

Der Umsonstladen in Greifswald bietet für diese Woche eine zusätzliche Öffnungszeit an. Dies ist am kommenden Mittwoch, dem 27 Oktober, der Fall. Die Türen des Ladens in der Wolgaster Straße 85 stehen an dem Tag von 14 bis 17 Uhr offen.

Besonders gefragt seien zur Zeit Bekleidung und Schuhe für die Herbst-/Wintersaison, Küchenartikel aller Art, Geschirr und Bücher, teilt das Team des Ladens mit, der regulär montags von 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 13 Uhr und freitags von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet ist.

Von OZ