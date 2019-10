Umweltfreunde schließen Grünpatenschaft für Obststräucher in Greifswald

Greifswald

Johannisbeeren, Himbeeren und Brombeeren werden künftig auf dem Pestalozziplatz zwischen Franz-Mehring-Straße und Pestalozzistraße wachsen. Das Tiefbau- und Grünflächenamt der Stadt schloss mit der BUND-Ortsgruppe einen Patenschaftsvertrag für zwei etwa vier Meter lange städtische Grünflächenstreifen auf dem Platz ab. Doch nicht nur dort werden künftig Obststräucher wachsen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wollen Anwohner auch auf einer städtischen Grünfläche an einem Spielplatz in Eldena Brombeer- und Johannisbeersträucher sowie Obstbäumchen pflanzen. „Die Eltern haben den Patenschaftsvertrag zwar noch nicht unterzeichnet, sie haben aber sehr großes Interesse“, sagte Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Die BUND-Ortsgruppe will die urbane Landwirtschaft in Greifswald etablieren. „Für uns ist der Pestalozziplatz deshalb ein Pilotprojekt“, sagte Verbandsmitglied Martina Scharfe. Die acht Sträucher sollen am Sonntag (ab 14 Uhr) bei einem Pflanzfest in den Boden gebracht werden. Die BUND-Ortsgruppe hofft, dass viele Anwohner kommen. Kaffee und Kuchen stehen bereit, Tassen sollten mitgebracht werden.

Bereits Ende 2018 hatten die Greifswalder ein Konzept für den Rosengarten erstellt. Das scheiterte damals am Denkmalschutz. Auch aus der Nutzung einer Grünfläche am Museumshafen am Parkplatz wurde nichts, weil dort künftig mehr Stellplätze entstehen sollen.

Ob nun noch weitere Grünflächen mit essbaren Pflanzen bepflanzt werden können, unterliegt einer Einzelfallprüfung. „Was gepflanzt wird, wird vorher abgestimmt“, sagte Reimann. Für die Pflege und den Rückschnitt seien die Paten verantwortlich, dazu gebe es Hinweise seitens der Stadt. „Ernten kann auf einer öffentlichen Flächen dann allerdings jeder.“

Von Martina Rathke