Vom Superheld Gustel bis zum Mülltüten-Portmonee

Greifswald

Eine Plastiktüte, ein Trinkhalm oder ein weggeworfenes Tempotaschentuch: Die Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule haben ihren alltäglichen Müll zu Haupthelden von kleinen Geschichten gemacht und damit den Umweltpreis des Landtages in der Jugendkategorie gewonnen. Zusammen mit ihrer ehemaligen 4. Klasse fährt Lehrerin Stefanie Bercher heute nach Schwerin, um sich den Preis und das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro aus den Händen von Landtagspräsidentin Birgit Hesse ( SPD) abzuholen. „Wir waren total überrascht, dass wir den Preis gewonnen haben“, freut sich die Pädagogin. Die Geschichten, die der Schule den Preis einbrachten, schrieben die Kinder im vergangenen Schuljahr in selbst gebastelte Bücher, die sie aus altem Papier oder Müll upcycelten. Zum Schluss bastelten sie eine Bücherkiste, in der nun die kleinen Erzählungen als Denkanstöße von Klasse zu Klasse wandern.

In ihrer Geschichte vom kleinen Portmonee berichtet Theda, wie aus Erdöl eine Mülltüte wird, die einmal benutzt in den Papierkorb wandert und aus der Kinder ein Portmonee basteln. Käpt’n Unterhose steigt aus dem Universum auf die Erde hinab, um die Welt vor achtlos weggeworfenem Bonbonpapier zu retten. Und ein kleiner Mehrweg-Trinkhalm sorgt dafür, dass generell weniger Plastik im Müll landet. „Wir wollten den Müll, der bei uns in der Schule entsteht, näher betrachten und überlegen, wie sich Müll vermeiden lässt“, beschreibt Stefanie Bercher den Projektgedanken.

Entstanden sei die Idee im Religionsunterricht. „Wir haben uns mit dem Schöpfungsgedanken beschäftigt und damit, was Kinder tun können, um die Erde zu erhalten und intakt an die nächste Generation zu übergeben“, sagt Bercher. Dabei seien kleine Dinge wie die Vermeidung von Plastiktrinkhalmen genauso wichtig, wie die CO2-Reduzierung im Großen. Charlotte und Anna hat das Projekt so begeistert, dass sie danach mit dem Mülleinsammeln begannen.

Die Schüler haben die Grundschule im Sommer verlassen. Doch für die Preisvergabe fahren sie nun gemeinsam mit ihrer ehemaligen Klassenlehrerin in die Landeshauptstadt. Für das Preisgeld hat die Schule schon eine Idee. Die 5000 Euro sollen an den Förderverein der Schule gehen, der davon mehrere Headsets kauft. „Wir haben zwar Mikrofone für Schüler-Aufführungen. Aber die Headsets standen schon länger auf unserer Wunschliste“, sagt Schulleiterin Ute Prochnow.

Von Martina Rathke