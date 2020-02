Greifswald

Die Christdemokraten kochen: Sie werfen Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) Doppelmoral in Bezug auf Dienstreisen und seinen Dienstwagen vor. Nachdem die Bürgerschaft im Juni vergangenen Jahres mit der grün-rot-roten Mehrheit den Klimanotstand ausrief, sticht die CDU den Finger in jede Wunde, wo Anspruch und eigenes Handeln auseinanderfallen könnten.

Dazu ließen sich jetzt die Christdemokraten von der Verwaltung die Dienstreisen des OB auflisten und knöpften sich den Kraftstoffverbrauch seines Dienstwagens vor. Der verfügt über einen Hybrid-Antrieb mit Elektro und Benzin. Doch so umweltfreundlich wie das Fahrzeug auf den ersten Blick wirkt, ist es nicht. Im vergangenen Jahr verbrauchte die Limousine auf 100 Kilometer durchschnittlich 11,98 Liter.

E-Antrieb reicht nur für 40 Kilometer

Das Fahrzeug schluckte demnach in den ersten neun Monaten bei 26 224 Kilometern exakt 3142,10 Liter Benzin, was einem durchschnittlichen Verbrauch von knapp 12 Litern entspricht. Der Hersteller gibt einen kombinierten Verbrauch von knapp 3 Litern pro 100 Kilometer an. „Das Problem ist, dass die Kapazität des Elektroantriebs mit 30 bis 40 Kilometern stark begrenzt ist und wir eigentlich nur lokal emissionsfrei unterwegs sein können“, bestätigte Stadtsprecherin Franziska Vopel die hohen Verbräuche.

Fährt das Fahrzeug auf langen Strecken – beispielsweise wie im April 2019 mit dem OB zur Präsidiumssitzung des Deutschen Städtetages nach Bayreuth – kommt der 303 PS starke Benzinmotor zum Einsatz. In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 unternahm Fassbinder, der in Greifswald übrigens den größten Teil seiner Dienstfahrten mit dem Fahrrad absolviert, neun längere Dienstreisen mit dem Fahrzeug.

Gesamtkosten höher als beim Vorgängermodell

Ende 2017 stieg die Verwaltung von einem Audi A6 (durchschnittlich 7,9 Liter Diesel pro 100 km) auf einen umweltfreundlicheren Hybrid-Volvo mit Elektro-/Dieselantrieb um – und damit in alternative Antriebsarten ein. Im Oktober 2018 – auf dem Höhepunkt der Dieselkrise – wechselte die Verwaltung dann mit dem Ende des Leasingvertrages auf einen Volvo Hybrid V90 T8 Twin Engine mit Benzin-/Elektro-Antrieb. Dieser verfügt mit insgesamt 390 PS (davon 87 PS elektrisch) über eine deutlich höhere Leistung als das Vorgängermodell mit 288 PS (davon 68 PS elektrisch).

Nicht nur der Kraftstoffverbrauch ist seit 2017 kontinuierlich gestiegen, sondern auch die sonstigen Kraftfahrzeugkosten, die für den Volvo in den ersten neun Monaten 2019 mit 7696 Euro beziffert werden. Zum Vergleich: Der Audi schlug das gesamte Jahr 2016 mit 3681,92 Euro zu Buche.

CDU kritisiert Umstieg auf Hybrid

„Der Umstieg von einem deutschen Fabrikat zu einem mittlerweile chinesischen Hersteller hat sowohl die Umwelt geschädigt als auch die Stadtkasse unnötig stark belastet“, kritisierte CDU-Fraktionschef Axel Hochschild. „Wenn Herr Dr. Fassbinder sich selbst und seinen ‚ Klimanotstand‘ ernst nimmt, muss er viele Dinge grundsätzlich überdenken.“ Statt wie Grün-Rot-Rot Bürger mit Maßnahmen zu gängeln und Verhaltensvorschriften zu geben, solle er sich um wirklich wirksame Maßnahmen zur Bewahrung der Umwelt wie den Stadtforst kümmern.

Fassbinder : Verbrauch ist unerfreulich

Zähneknirschen bei OB Stefan Fassbinder (Grüne) über den Hybrid, der sich auf langen Strecken als Benzinschlucker erwies: „Der hohe Kraftstoffverbrauch ist unerfreulich und war zum damaligen Zeitpunkt nicht absehbar.“ Als es um die Auswahl eines Nachfolgewagens für den ersten Volvo-Hybrid ging, standen neben dem CO2-Ausstoß, der Feinstaubbelastung, den Kosten und Antriebsmittel auch das Platzangebot im Fokus. Beim Vorgängerfahrzeug habe sich gezeigt, dass dieses den Platzbedarf für Fahrgäste und Reisegepäck nur unzureichend decken konnte, so Fassbinder. „Es gab andere Modelle, aber zu exorbitanten Kosten. Die Auswahl an Hybriden, die letztendlich zur Wahl standen, war beschränkt.“

Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger fordert, dass bei Abschluss eines neuen Leasingvertrages genauer auf die tatsächlichen Verbräuche geschaut wird. „Wir haben uns verpflichtet, die Emissionen so gering wie möglich zu halten“, sagte er und verwies auf einen entsprechenden Beschluss der Bürgerschaft zu Dienstreisen im vergangenen Herbst. Ein Fahrzeug mit höherer Elektroreichweite hält Krüger für sinnvoll. Ob dazu der bestehende Leasingvertrag gekündigt werden kann, bezweifelt er.

Leasingvertrag läuft 2021 aus

Für Frank Hardtke (Kompetenz für Vorpommern), der sicher kein Freund des von Grün-Rot-Rot initiierten Klimanotstandes ist, hat der hohe Kraftstoffverbrauch des OB-Fahrzeugs kein Skandalisierungspotenzial. Der Verbrauch sei für diese Größenklasse von Fahrzeug „normal“, so der Anwalt. Der OB müsse ja irgendwie zu seinem Ziel kommen. „Dass er dafür ein großes sicheres Auto nimmt, in dem er auf der Rückbank noch arbeiten kann, ist völlig in Ordnung.“ Grundsätzlich sei aber zu hinterfragen, ob sich ein Hybrid bei der noch geringen Elektroreichweite tatsächlich lohne.

Nach Angaben der Stadtverwaltung läuft 2021 der bestehende Leasingvertrag für das Fahrzeug aus, das zur Hälfte auch von anderen Mitgliedern der Verwaltungsspitze und Gästen der Stadt genutzt wird. „Wir werden alle Alternativen gründlich prüfen und uns unter Beachtung der Kosten und der Verfügbarkeit des Antriebsmittels für das umweltfreundlichste Fahrzeug entscheiden“, sagte Stadtsprecherin Franziska Vopel. Zum Glück sei die Angebotspalette von Fahrzeugen mit alternativen Antriebsarten inzwischen breiter. Dass Fassbinder dann möglicherweise mit einem Tesla unterwegs ist, hält er selbst für unwahrscheinlich. „Den werden wir uns sicher nicht leisten können“, so das Stadtoberhaupt.

