Greifswald

In der Greifswalder Tolstoistraße ist ein Zigarettenautomat vermutlich durch eine Sprengung beschädigt worden. Ein Hinweisgeber, der die Polizei am Donnerstag über den zerstörten Automaten informiert hat, gab an, am späten Mittwochabend einen lauten Knall gehört zu haben. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar.

Von OZ