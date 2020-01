Greifswald/Stralsund

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sind auf dem Marktplatz rechte Parolen gegrölt worden: Wie die Polizei mitteilte, wurde ihr am Sonnabend eine Gruppe von sechs Personen (fünf Männer und eine Frau) gemeldet, die gegen 5.20 Uhr über den Marktplatz gelaufen und dabei lautstark „Sieg Heil“ gerufen haben soll.

Zwei der Männer konnten durch Zeugen näher beschrieben werden. Ein Mann sei etwa 25 Jahre alt, 1,90 Meter groß und schlank gewesen. „Er war dunkel gekleidet und trug sein hellbraunes Haar kurz“, so die Angaben der Polizei. „Der zweite Mann war etwa 30 Jahre alt, schlank und ca. 1,80 Meter groß.“ Er habe „einen ungepflegten Eindruck“ gemacht. Die Polizisten kamen im Streifenwagen zum Markt, konnten aber keine Personen mehr feststellen.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte eine Zeugin über den Notruf eine Volksverhetzung gemeldet. Ihr zufolge war ein Mann gegen 13.35 Uhr mit einem Fahrrad über den Markt gefahren und hatte dabei judenfeindliche Sprüche gebrüllt.

„I love Adolf Hitler “ auf Stralsunder Friedhof

Auch in Stralsund ist übers Wochenende eine rechte Straftat bekannt geworden. Unbekannte haben dort mehrere Bäume, Pfeiler, einen Weg und Begrenzungssteine auf dem Neuen Frankenfriedhof mit blauer Farbe besprüht. Laut Angaben der Polizei wurden Hakenkreuze, SS-Runen und Schriftzüge „I love Adolf Hitler“ sowie „Penis“ angebracht. „Den Beamten gelang es, die Schriftzüge auf dem Weg und ein Hakenkreuz von einem Baum zu entfernen. Die Beseitigung der restlichen Schmierereien wurde veranlasst. Eine Schadenshöhe kann derzeit nicht benannt werden“, teilt die Polizei weiter mit.

Seit wann genau die Schmierereien dort zu sehen sind, ist nicht klar. Der Sachverhalt wurde den Beamten von einem Friedhofsbesucher am Freitag gemeldet. Nun wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und bittet um Hilfe: Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55 82 22 24, an die Internetwache der Polizei auf www.polizei.mvnet.de oder an jede Polizeidienststelle zu wenden.

Strafmaß: Bis zu drei Jahre Haft

Die Schmierereien werden als „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ eingestuft. Das Strafmaß bei einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe. Wie in solchen Fällen üblich hat der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam die Ermittlungen übernommen.

Von Kai Lachmann